IND vs SA: 'हार का असर नहीं पड़ेगा..' सीरीज गंवाने से पहले सफाई शुरू, पहले गंभीर अब जडेजा बने टीम की ढाल

IND vs SA: भारत की टेस्ट टीम हर दिन बद से बद्तर होती नजर आ रही है. पहले न्यूजीलैंड ने घर में घुसकर रौंदा और अब अफ्रीका सीरीज में जीत की दहलीज पर खड़ी हुई है. हार से एक दिन पहले ही टीम इंडिया में सफाई देने की शुरुआत हो चुकी है. पिछले टेस्ट में हेड कोच गौतम गंभीर थे और इस बार रवींद्र जडेजा ने टीम का बचाव किया है. 25 साल बाद साउथ अफ्रीका की टीम भारत में सीरीज जीत का सूखा खत्म करने वाली है. भारत को अफ्रीका ने 549 रन का पहाड़नुमा लक्ष्य रखा जिसके जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब नजर आई.

जडेजा ने मैच का चौथा दिन खत्म होने के बाद कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इसका अगली सीरीज़ पर असर पड़ेगा. लेकिन, एक क्रिकेटर के तौर पर, कोई भी सीरीज हारना नहीं चाहता, खासकर भारत में. इसलिए, उम्मीद है कि हम अपना बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे. हम कल अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. उम्मीद है, हम टेस्ट मैच बचाने की कोशिश करेंगे. ताकि, कम से कम, मुझे पता हो कि अगर हम सीरीज नहीं भी जीतते हैं तो भी हम मैच ड्रॉ करा सकते हैं, जो हमारे लिए विन-विन सिचुएशन होगी.'

अनुभव की कमी- जडेजा

जडेजा ने आगे कहा, 'आप चाहे कोई भी फॉर्मेट खेलें, यह हमेशा थोड़ा चैलेंजिंग होता है. इसलिए, इंडिया में, जब ऐसी सिचुएशन होती है और आप टीम में 3-4 युवा खिलाड़ियों को खिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी टीम युवा और कम अनुभव वाली है. और यह बात सामने आती है. लेकिन, जब इंडिया अपने घर में जीतता है तो लोग सोचते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन, अगर आप इंडिया में कोई सीरीज हार जाते हैं तो यह बहुत बड़ी बात बन जाती है.'

युवाओं के लिए सीखने का मौका

जडेजा ने आगे कहा, 'एक युवा खिलाड़ी के लिए, यह सीखने का फेज़ होता है. अगर वे इस सिचुएशन को अच्छी तरह से संभालते हैं तो वे खिलाड़ी के तौर पर मैच्योर होंगे और इंडिया का भविष्य बेहतर होगा. हमारे लिए, कल एक बैटिंग यूनिट के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम खुद को पॉजिटिव सोच में रखें और पूरा दिन खेलने की कोशिश करें.'