Advertisement
trendingNow13016365
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: Team India पर 'बोझ' बना ये खिलाड़ी...गुहावाटी में भी कटाई नाक, अब टीम से होगी छुट्टी?

India vs South Africa 2nd test: भारत की टेस्ट टीम में लगातार मौके पाने वाला ये खिलाड़ी अब तक अपनी जगह पक्की नहीं कर सका है. इंग्लैंड टूर पर डेब्यू करने से लेकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी इस सीरीज तक वो 6 टेस्ट खेल चुका है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 87 रनों की पारी को छोड़ दिया जाए तो ये खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया है. अब टीम से उसकी छुट्टी हो सकती है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs South Africa 2nd test
India vs South Africa 2nd test

Sai Sudharshan in Test Cricket: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे गुहावाटी टेस्ट पर सबकी नजर है. इस मुकाबले में टीम इंडिया की हलात खराब दिख रही है. पहले तो अपनी पहली पारी में दो दिनों तक बैटिंग करके बोर्ड पर 489 रन लगा दिए और फिर गेंद से कमाल करते हुए तीसरे दिन टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया. पहली पारी में बैटिंग करने उतरी टीम बल्लेबाजी लाइनअप 150 रनों से पहले ही बिखर गई. सिर्फ जायसवाल ने 58 रन बनाए, बाकी जो भी खिलाड़ी क्रीज पर आया वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया. खबर लिखे जाने तक भारत 122 रनों पर 7 विकेट खो चुका है. उस पर फॉलोआन खेलने का खतरा भी है. इस मुकाबले में वो खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाया, जिसे बार-बार मौका दिया जा रहा है.

इंग्लैंड दौरे पर इस खिलाड़ी को नंबर 3 के लिए टीम इंडिया में लाया गया था. तब से लेकर अब तक उसे लगातार मौके भी मिले, लेकिन वो बार-बार फ्लॉप हो रहा है. गुहावाटी टेस्ट की पहली पारी में एक बार फिर उसके नाक कटाई है. ये कोई और नहीं बल्कि साई सुदर्शन हैं, जो तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे और 40 बॉल पर सिर्फ 15 रन बनाकर चलते बे. उन्हें साईमन हार्मर ने शिकार बानाया. अब सुदर्शन की टीम में जगह बने रहना मुश्किल दिख रहा है. उनकी टीम से छुट्टी हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

टीम इंडिया पर बोझ बन गया ये खिलाड़ी!

घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में दमदार प्रदर्शन के चलते साई सुदर्शन ने इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया में जगह बनाई थी. उन्होंने टेस्ट डेब्यू भी किया था. तब से लेकर उन्हें बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट बार-बार मौका दे रहा है, लेकिन साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे मैनेजमेंट भरोसा करके थक चुका है, लेकिन इस खिलाड़ी का बल्ला रन बनाने का नाम ही नहीं ले रहा. वो एक तरह से टीम पर बोझ बन चुके हैं.

नंबर 3 पर खुद को साबित नहीं कर पा रहे सुदर्शन

टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 सबसे अहम पोजीशन मानी जाती है. इस नंबर का खिलाड़ी मैच का दिशा और दशा तय करता है. ये वही नंबर है, जहां पुजारा और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों ने सालों तक रन बनाए और भारत को कई मैच जिताए हैं, लेकिन सुदर्शन उस विरासत को आगे बढ़ाने में अब तक असफल रहे हैं. वो अपनी जगह पुख्ता नहीं कर पाए हैं.

कैसा रहा अब तक का टेस्ट सफर?

24 साल के साई सुदर्शन ने अब तक भारत की ओर से 5 टेस्ट में 10 पारियां खेली हैं. जिनमें केवल 288 रन बनाए हैं. उनके नाम सिर्फ 2 अर्धशतक दर्ज हैं और औसत 28.80, जो किसी भी टेस्ट टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के लिए बेहद कम माना जाता है.

इंग्लैंड में फ्लॉप था, वेस्टइंडीज के खिलाफ थोड़े रन किए, अब फिर नहीं चला बल्ला

अपने डेब्यू मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 0 जबकि दूसरी पारी में 30 रन किए थे. उस सीरीज में वो तीन टेस्ट खेले थे और बल्ले से 0-30, 0-61, 11-38 रनों के स्कोर किए थे. मतलब इंग्लैंड टूर पर बुरी तरह फ्लॉप थे. फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें दोनों टेस्ट खिलाए गए. पहले टेस्ट में सिर्फ 7 रन किए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में 39 और 87 रन किए थे. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पले टेस्ट से वह बहार थे, दूसरे में वापसी हुई, लेकिन पहली पारी में सिर्फ 15 रन कर सके और एक बार फिर सेलेक्टर्स का भरोसा तोड़ दिया. उनके आउट होने के बाद टीम पर दवाब बढ़ा और बैक टू बैक विकेट गिरते गए.

गुहावाटी टेस्ट में मुश्किल में टीम इंडिया

अगर हम गुहावाटी टेस्ट की बात करें तो भारत ने साउथ अफ्रीका के 489 रनों के जवाब में तीसरे दिन के दूसरे सेशन तक 7 विकेट खोकर 171 रन बना लिए हैं. वाशिंगटन सुंदर 32 जबकि कुलदीप यादव 13 रन बनाकर खेल रहे हैं. टीम इंडिया मुश्किल में है. खेल का आज तीसरा दिन है और अभी 2 दिन बाकी हैं. साउथ अफ्रीका के लिए मार्को यानसेन पहली पारी में 4 विकेट ले चुके हैं. साइमन हार्मर ने 2 और केशव महाराज ने अब तक 1 विकेट निकाला है.

ये भी पढ़ें: IND vs SA ODI: Team India को खलेगी इस धुरंधर की कमी, साउथ अफ्रीका पर कहर बनकर टूटता था, रोहित से भी है खतरनाक

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Sai Sudarshan

Trending news

पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया