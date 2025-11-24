IND vs SA: Team India पर 'बोझ' बना ये खिलाड़ी...गुहावाटी में भी कटाई नाक, अब टीम से होगी छुट्टी?

Sai Sudharshan in Test Cricket: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे गुहावाटी टेस्ट पर सबकी नजर है. इस मुकाबले में टीम इंडिया की हलात खराब दिख रही है. पहले तो अपनी पहली पारी में दो दिनों तक बैटिंग करके बोर्ड पर 489 रन लगा दिए और फिर गेंद से कमाल करते हुए तीसरे दिन टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया. पहली पारी में बैटिंग करने उतरी टीम बल्लेबाजी लाइनअप 150 रनों से पहले ही बिखर गई. सिर्फ जायसवाल ने 58 रन बनाए, बाकी जो भी खिलाड़ी क्रीज पर आया वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया. खबर लिखे जाने तक भारत 122 रनों पर 7 विकेट खो चुका है. उस पर फॉलोआन खेलने का खतरा भी है. इस मुकाबले में वो खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाया, जिसे बार-बार मौका दिया जा रहा है.

इंग्लैंड दौरे पर इस खिलाड़ी को नंबर 3 के लिए टीम इंडिया में लाया गया था. तब से लेकर अब तक उसे लगातार मौके भी मिले, लेकिन वो बार-बार फ्लॉप हो रहा है. गुहावाटी टेस्ट की पहली पारी में एक बार फिर उसके नाक कटाई है. ये कोई और नहीं बल्कि साई सुदर्शन हैं, जो तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे और 40 बॉल पर सिर्फ 15 रन बनाकर चलते बे. उन्हें साईमन हार्मर ने शिकार बानाया. अब सुदर्शन की टीम में जगह बने रहना मुश्किल दिख रहा है. उनकी टीम से छुट्टी हो सकती है.

टीम इंडिया पर बोझ बन गया ये खिलाड़ी!

घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में दमदार प्रदर्शन के चलते साई सुदर्शन ने इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया में जगह बनाई थी. उन्होंने टेस्ट डेब्यू भी किया था. तब से लेकर उन्हें बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट बार-बार मौका दे रहा है, लेकिन साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे मैनेजमेंट भरोसा करके थक चुका है, लेकिन इस खिलाड़ी का बल्ला रन बनाने का नाम ही नहीं ले रहा. वो एक तरह से टीम पर बोझ बन चुके हैं.

नंबर 3 पर खुद को साबित नहीं कर पा रहे सुदर्शन

टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 सबसे अहम पोजीशन मानी जाती है. इस नंबर का खिलाड़ी मैच का दिशा और दशा तय करता है. ये वही नंबर है, जहां पुजारा और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों ने सालों तक रन बनाए और भारत को कई मैच जिताए हैं, लेकिन सुदर्शन उस विरासत को आगे बढ़ाने में अब तक असफल रहे हैं. वो अपनी जगह पुख्ता नहीं कर पाए हैं.

कैसा रहा अब तक का टेस्ट सफर?

24 साल के साई सुदर्शन ने अब तक भारत की ओर से 5 टेस्ट में 10 पारियां खेली हैं. जिनमें केवल 288 रन बनाए हैं. उनके नाम सिर्फ 2 अर्धशतक दर्ज हैं और औसत 28.80, जो किसी भी टेस्ट टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के लिए बेहद कम माना जाता है.

इंग्लैंड में फ्लॉप था, वेस्टइंडीज के खिलाफ थोड़े रन किए, अब फिर नहीं चला बल्ला

अपने डेब्यू मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 0 जबकि दूसरी पारी में 30 रन किए थे. उस सीरीज में वो तीन टेस्ट खेले थे और बल्ले से 0-30, 0-61, 11-38 रनों के स्कोर किए थे. मतलब इंग्लैंड टूर पर बुरी तरह फ्लॉप थे. फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें दोनों टेस्ट खिलाए गए. पहले टेस्ट में सिर्फ 7 रन किए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में 39 और 87 रन किए थे. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पले टेस्ट से वह बहार थे, दूसरे में वापसी हुई, लेकिन पहली पारी में सिर्फ 15 रन कर सके और एक बार फिर सेलेक्टर्स का भरोसा तोड़ दिया. उनके आउट होने के बाद टीम पर दवाब बढ़ा और बैक टू बैक विकेट गिरते गए.

गुहावाटी टेस्ट में मुश्किल में टीम इंडिया

अगर हम गुहावाटी टेस्ट की बात करें तो भारत ने साउथ अफ्रीका के 489 रनों के जवाब में तीसरे दिन के दूसरे सेशन तक 7 विकेट खोकर 171 रन बना लिए हैं. वाशिंगटन सुंदर 32 जबकि कुलदीप यादव 13 रन बनाकर खेल रहे हैं. टीम इंडिया मुश्किल में है. खेल का आज तीसरा दिन है और अभी 2 दिन बाकी हैं. साउथ अफ्रीका के लिए मार्को यानसेन पहली पारी में 4 विकेट ले चुके हैं. साइमन हार्मर ने 2 और केशव महाराज ने अब तक 1 विकेट निकाला है.

