IND vs SA: टॉस हारे तो फिर होगा बंटाधार या ओस करेगी खेल खराब, 'Do or Die' मैच में कैसा होगा विशाखापट्टनम का हाल?

IND vs SA: भारत वनडे में लगातार 20 बार टॉस हार चुका है. दो कप्तान बदल गए लेकिन सिक्का भारत के पक्ष में पलटने का नाम नहीं ले रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में आमने सामने होंगी. यहां भी ओस के चलते टॉस अहम होने वाला है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:28 PM IST
IND vs SA
IND vs SA: भारत वनडे में लगातार 20 बार टॉस हार चुका है. दो कप्तान बदल गए लेकिन सिक्का भारत के पक्ष में पलटने का नाम नहीं ले रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में आमने सामने होंगी. यहां भी ओस के चलते टॉस अहम होने वाला है. सीरीज तराजू पर रखी हुई है और दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान होगा. पिछले मैच में 4 विकेट की हार ने टीम इंडिया की बैचेनी बढ़ा दी है. आईए जानते हैं कि विशाखापट्टनम में ओस का हाल कैसा होगा.

जो जीता वही सिकंदर

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे मैच को 17 रन से अपने नाम किया था. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली. इस मुकाबले में भारत को विराट कोहली और रोहित शर्मा से बल्लेबाजी में काफी उम्मीदें होंगी कोहली ने सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में शतक लगाया है. वहीं, रोहित ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में 57 रन बनाए थे.

अफ्रीका में इन प्लेयर्स पर होगा फोकस

दूसरी ओर, साउथ अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी में एडेन मार्करम और मैथ्यू ब्रीत्जके पर निर्भर होगी. वहीं, गेंदबाजी में नंद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी मेजबान टीम को परेशान कर सकते हैं. इस सीरीज में ओस ने बड़ी भूमिका निभाई है. ऐसे में टॉस का रोल अहम हो सकता है. इस सीरीज में सिक्के का उछाल भारतीय टीम के पक्ष में नहीं रहा है। भारत वनडे फॉर्मेट में लगातार 20 टॉस गंवा चुका है.

28 डिग्री रहेगा तापमान

शनिवार को यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है. विशाखापत्तनम ने हाल ही में महिला विश्व कप में पांच मुकाबलों की मेजबानी की है. सभी मौकों पर, चेज करने वाली टीमों ने मुकाबला जीता है. ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम के खिलाफ एक मैच में 331 रन का सफलतापूर्वक पीछा किया था. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 96 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 52 मैच साउथ अफ्रीका के पक्ष में रहे, जबकि 41 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। इनके अलावा, 3 मैच बेनतीजा रहे.

