फ्लॉप प्रदर्शन के बाद अचानक हुआ बड़ा एक्शन, भारत की Playing XI से कटा इस खिलाड़ी का पत्ता

India vs South Africa 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. ODI में लगातार 20 टॉस हारने के बाद भारत ने आखिरकार सूखा खत्म कर दिया. भारत वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच से लगातार ODI में 20 टॉस हारा है. आखिरकार टीम इंडिया ने इस सिलसिले को तोड़ दिया. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. तीन मैचों की यह मौजूदा वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. भारत को इस वनडे सीरीज पर कब्जा करने के लिए विशाखापत्तनम में होने वाला तीसरा और निर्णायक मैच हर हाल में जीतना होगा.

फ्लॉप प्रदर्शन के बाद अचानक हुआ बड़ा एक्शन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन से ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर का पत्ता कट गया है. वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. इस सीरीज के पहले और दूसरे वनडे मैचों को मिलाकर वॉशिंगटन सुंदर केवल 14 रन ही बना पाए हैं. इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के दौरान भी कोई विकेट नहीं मिला. लिहाजा भारत की प्लेइंग इलेवन से वॉशिंगटन सुंदर को बाहर कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

टॉस जीतने के बाद केएल राहुल ने क्या कहा?

केएल राहुल ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. हमने कल रात यहीं ट्रेनिंग की थी. रांची और रायपुर की तरह ओस जल्दी नहीं आई. हम लक्ष्य का पीछा करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम पहले गेंदबाजी में कैसा करते हैं. विकेट अच्छा लग रहा है. पिछले दो मैचों में हमने जिस तरह से खेला है, उससे हम बहुत खुश हैं. परिस्थितियों को देखते हुए हमने अच्छा किया है और बहुत सारी सकारात्मक चीजें हैं. टीम में एक बदलाव है, वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक प्लेइंग इलेवन में आए हैं.'

तेम्बा बावुमा का रिएक्शन

साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करते. उम्मीद है आज का मैच भी रोमांचक होगा. हमारी टीम में दो बदलाव हैं. बर्गर और जॉर्जी की जगह रिकेल्टन और बार्टमैन टीम में आए हैं.' बर्गर और जॉर्जी दोनों ही पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे. दोनों कुछ समय के लिए अब क्रिकेट के मैदान से बाहर रहेंगे. दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर सीरीज में बराबरी पर हैं. रांची में खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम ने 17 रन से जीत दर्ज की थी. दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से जीता था. तीसरे मैच का विजेता सीरीज का विजेता होगा.

प्लेइंग इलेवन

साउथ अफ्रीका: रयान रिकेलटन, क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), तेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.

भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.