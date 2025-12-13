Advertisement
IND vs SA: धर्मशाला में बल्लेबाज मचाएंगे तबाही या गेंदबाज रहेंगे हावी? पिच रिपोर्ट के साथ जानें मौसम का हाल

Dharamshala Pitch Report:  धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच जब भारत और साउथ अफ्रीका की टीम आमने-सामने होगी, तो फैंस का जोश चरम पर होगा. आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होने वाले मैच में बल्लेबाज तबाही मचाएंगे या गेंदबाजों का दबदबा होगा. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:07 PM IST
IND vs SA 3rd T20I, Dharamshala Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20I धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में खेला जाएगा. पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर खड़ी है. कटक में टीम इंडिया ने बाजी मारी, जबकि न्यू चंडीगढ़ में प्रोटियाज ने पलटवार किया. धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच जब दोनों टीमें आमने-सामने होगी, तो फैंस का जोश चरम पर होगा. आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होने वाले मैच में बल्लेबाज तबाही मचाएंगे या गेंदबाजों का दबदबा होगा. 

कैसा रहेगा धर्मशाला की पिच का मिजाज?

धर्मशाला की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है. यहां अच्छी उछाल और गति मिलती है, जिससे शॉट खेलना आसान हो जाता है. ऊंचाई पर स्टेडियम होने के कारण हवाई शॉटों में अतिरिक्त दूरी मिलती है. इसलिए चौकों से ज्यादा बल्लेबाज छक्कों में डील कर सकते हैं. तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिल सकती है, लेकिन स्पिनरों को गेंद पर पकड़ बनाने में मुश्किल हो सकती है. यहां पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच पिछला मैच रनों की बारिश वाला था और इस बार भी ऐसा ही हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

धर्मशाला में टॉस जीतकर क्या करना सही?

बता दें कि 2022 में खेले गए आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद से धर्मशाला में 5 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से चार मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. अगर इस आंकड़े की तरफ जाएं तो कल के मैच में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है. वैसे भी इस सीरीज में अभी तक दो मुकाबले खेले गए हैं और दोनों में पहले बैटिंग करने वाली टीम विजय रही है.

कैसा रहेगा धर्मशाला का मौसम?

पिच के साथ फैंस की नजर धर्मशाला के मौसम पर भी टिकी है. वेदर फॉरकास्ट के अनुसार धर्मशाला में इस सप्ताह बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन मैच वाले दिन शाम तक मौसम साफ होने की उम्मीद है, जिससे खेल निर्धारित समय पर हो सकेगा.

IND vs SA 3rd T20I: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 

भारत की संभावित प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11: क्विंटन डी कॉक (WK), एडन मार्करम (C), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, एनरिक नॉर्टजे/कॉर्बिन बॉश, ओटनील बार्टमैन, लुंगी एनगिडी

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर से भी 5 कदम आगे निकले शुभमन गिल, T20 का ये शर्मनाक रिकॉर्ड देख सैमसन तो तिलमिला जाएंगे!

 

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

ind vs sa t20

