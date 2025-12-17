IND vs SA: लखनऊ में कोहरे ने तोड़ा हजारों फैंस का दिल, अंपायर ने 6 बार लिया जायजा, खराब रोशनी की वजह से मैच रद्द

Advertisement
India vs South Africa 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच बिना टॉस हुए रद्द कर दिया गया. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में घने कोहरे की वजह से मुकाबला शुरू नहीं हो सका. अंपायरों ने 6 बार मैदान का जायजा लिया, लेकिन धुंध और बढ़ता ही गया और अंत में मैच को रद्द कर दिया गया. पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे हैं. 5वां और निर्णायक मुकाबला शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:55 PM IST
India vs South Africa 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच बिना टॉस हुए रद्द कर दिया गया. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में घने कोहरे की वजह से मुकाबला शुरू नहीं हो सका. अंपायरों ने 6 बार मैदान का जायजा लिया, लेकिन धुंध और बढ़ता ही गया और अंत में मैच को रद्द कर दिया गया. पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे हैं. 5वां और निर्णायक मुकाबला शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. 

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच रद्द होने के बाद बीसीसीआई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इस समय उत्तर भारत में सर्दी का मौसम है और साथ ही धुंध भी ज्यादा है. ऐसे में लखनऊ में मैच रखने के फैसले पर सवाल उठना लाजमी है.

अहमदाबाद में होगा सीरीज का फैसला

लखनऊ में मैच रद्द होने के बाद अब फैंस की नजर अहमदाबाद पर रहेगी. शुक्रवार, 19 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है. सूर्या एंड कंपनी अहमदाबाद में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी, वहीं साउथ अफ्रीका के पास अब शृंखला जीतने का मौका नहीं होगा. प्रोटियाज सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. इससे पहले टेस्ट सीरीज में अफ्रीका ने बाजी मारी थी, जबकि ODI शृंखला भारत के नाम रहा था.

 

