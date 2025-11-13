Advertisement
trendingNow12999999
Hindi Newsक्रिकेट

सचिन पर बैन... श्रीसंत का डांस, कपिल देव को मारा बल्ला, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के 4 बड़े विवाद

India vs South Africa Cricket Rivalry: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस टेस्ट सीरीज में भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के बीच बल्ले, गेंद और जुबान से रोमांचक लड़ाई देखने को मिल सकती है. क्रिकेट के मैदान पर मामूली सी तू-तू मैं-मैं भी अक्सर बड़े विवाद की वजह बन जाती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 13, 2025, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सचिन पर बैन... श्रीसंत का डांस, कपिल देव को मारा बल्ला, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के 4 बड़े विवाद

India vs South Africa Cricket Rivalry: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस टेस्ट सीरीज में भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के बीच बल्ले, गेंद और जुबान से रोमांचक लड़ाई देखने को मिल सकती है. क्रिकेट के मैदान पर मामूली सी तू-तू मैं-मैं भी अक्सर बड़े विवाद की वजह बन जाती है. क्रिकेट में ये विवाद प्रतिस्पर्धा का रोमांच बढ़ाते हैं. अतीत में भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट के कई बड़े विवाद देखने को मिले हैं. आइए एक नजर डालते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के 4 बड़े विवादों पर:

1. सचिन पर लगे थे बॉल टेम्परिंग के आरोप

साल 2001 में साउथ अफ्रीका के दौरे पर पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर पर बॉल टेम्परिंग के आरोप लगे थे. सचिन तेंदुलकर को इस घटना के बाद एक मैच के लिए बैन भी कर दिया गया था. सचिन तेंदुलकर मैच के दौरान फील्डिंग करते समय गेंद की सीम को चमका रहे थे और मैच रेफरी माइक डेनिस को लगा कि वो गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. इसी वजह से सचिन पर उनकी मैच फीस का 75 प्रतिशत जुर्माना और एक मैच का बैन लगा दिया गया था. आईसीसी ने बाद में फिर सचिन पर से सभी आरोप हटा लिए थे, क्योंकि वह सिर्फ गेंद की सीम से मिट्टी हटा रहे थे, ना कि गेंद के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

2. श्रीसंत और आंद्रे नील के बीच मैदान पर झड़प

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 15-18 दिसंबर 2006 को जोहानिसबर्ग में एक यादगार टेस्ट मैच खेला गया था, जिसमें एस श्रीसंत ने 99 रन देकर 8 विकेट लिए थे. टीम इंडिया ने एस श्रीसंत के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत को 123 रनों से जीत दिलाई थी. इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए एस श्रीसंत को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया था. इस मैच में एस श्रीसंत और साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज आंद्रे नील के बीच में मैदान पर झड़प देखने को मिली थी. इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जब एस श्रीसंत बैटिंग के लिए आए तो आंद्रे नेल ने बाउंसर से उनका स्वागत किया. इसके बाद आंद्रे नील ने एस श्रीसंत को स्लेज किया. आंद्रे नील की इस हरकत से एस श्रीसंत को गुस्सा आ गया और उन्होंने अगली ही गेंद पर आंद्रे नेल के सिर के ऊपर से छक्का जड़ दिया. छक्का जड़ने के बाद एस श्रीसंत बीच मैदान पर ही डांस करने लगे.

3. केप्लर वेसल्स ने कपिल देव की जांघ पर मारा बल्ला

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान केप्लर वेसल्स ने 9 दिसंबर 1992 को पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेले गए एक वनडे मैच के दौरान भारत के दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव की जांघ पर बल्ला मार दिया था. इस मैच के दौरान जब भारत 147 रनों के मामूली से स्कोर का बचाव कर रहा था, तब एक विवाद खड़ा छिड़ गया. दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 8 ओवर में 20/1 था और कपिल देव साउथ अफ्रीका के तत्कालीन कप्तान केप्लर वेसल्स को गेंदबाजी करने के लिए आए. जैसे ही कपिल देव गेंदबाजी करते हुए स्टंप्स के पास पहुंचे तो उन्होंने रुककर नॉन-स्ट्राइकर छोर पर गिल्लियां बिखेर दीं, क्योंकि पीटर कर्स्टन गेंद फेंके जाने से पहले ही क्रीज छोड़ चुके थे. अंपायर साइरस मिचली ने खेल के नियमों के अनुसार पीटर कर्स्टन को आउट दे दिया. कपिल देव ने गुस्से में इशारा किया कि पीटर कर्स्टन तीसरी बार क्रीज छोड़कर गए थे. कपिल देव ने इस तरह पीटर कर्स्टन को मांकडिंग कर दिया. इससे नाराज केप्लर वेसल्स ने रन लेने के दौरान कथित तौर पर कपिल देव की जांघ पर बल्ला मार दिया.

4. हैंसी क्रोन्ये का मैच फिक्सिंग विवाद

साल 2000 में साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोन्ये ने एक बयान जारी कर खुद के मैच फिक्सिंग कांड में शामिल होने की बात कबूली थी. हैंसी क्रोन्ये ने कहा था कि 1996 में कानपुर में तीसरे टेस्ट के दौरान मुकेश गुप्ता नाम के शख्स ने उन्हें 30,000 डॉलर दिए, ताकि आखिरी दिन उनकी टीम विकेट गंवाए और मैच हार जाए. हैंसी क्रोन्ये के मुताबिक उन्हें साल 1996 में कानपुर टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुकेश गुप्ता नाम के फिक्सर से मिलवाया था. हैंसी क्रोन्ये ने अजय जडेजा का नाम भी लिया था. ​​​​​​इस घटना के बाद BCCI ने मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा पर बैन लगा दिया था. साल 2000 क्रिकेट इतिहास का सबसे काला वर्ष बन गया था. 1 जून 2002 को हैंसी क्रोन्ये की रहस्यमय तरीके से एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी. उनकी मौत कैसे हुई, यह गुत्थी कभी नहीं सुलझी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast Live Updates: फहीम ने फरीदाबाद में लाल इको स्पोर्ट्स कार की थी खड़ी, आतंकी डॉ. उमर का निकला रिश्तेदार, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: फहीम ने फरीदाबाद में लाल इको स्पोर्ट्स कार की थी खड़ी, आतंकी डॉ. उमर का निकला रिश्तेदार, जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?