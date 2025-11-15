Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA Day 3: राहुल-जडेजा ने बचाई टीम इंडिया की लाज, तीसरे दिन तराजू पर खेल, कुछ घंटों में हो जाएगा जीत का फैसला!

India vs South Africa Day 3 Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में पहला टेस्ट तराजू पर रखा नजर आ रहा है. तीसरे दिन कभी साउथ अफ्रीका तो कभी टीम इंडिया हावी नजर आई. स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन कर टीम की लाज बचाई. अब चौथे दिन जीत का फैसला हो सकता है.

 

Nov 15, 2025, 04:43 PM IST
Team India
Team India

India vs South Africa Day 3 Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में पहला टेस्ट तराजू पर रखा नजर आ रहा है. तीसरे दिन कभी साउथ अफ्रीका तो कभी टीम इंडिया हावी नजर आई. स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन कर टीम की लाज बचाई. अब चौथे दिन जीत का फैसला हो सकता है. साउथ अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में 159 रन बोर्ड टांग दिए थे. जवाब में भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी लड़खड़ाती नजर आई.

189 पर सिमटा भारत

टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के 159 रन के जवाब में बड़ी लीड लेने में कामयाब नहीं हुई. भारतीय टीम ने 189 रन पर 9 विकेट खो दिए जबकि कप्तान शुभमन गिल रिटायर हार्ट होकर पवेलियन लौटे. केएल राहुल ने 39 जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 29 रन की पारियां खेलीं. वहीं, मिडिल ऑर्डर में पंत और जडेजा ने 27-27 रन के स्कोर बनाकर टीम को 189 तक पहुंचा दिया. 

जडेजा ने दिखाया जलवा

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचाया. उन्होंने तीसरे दिन अहम मोड़ पर टीम के लिए 27 रन की पारी खेली जबकि अपनी फिरकी से भी 4 विकेट अपने नाम किए. तीसरे दिन कुलदीप यादव ने 2 विकेट अपने नाम किए जबकि 1 विकेट अक्षर पटेल के नाम रहा. पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले बुमराह तीसरे दिन फीके नजर आए.

100 के करीब अफ्रीका

साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में मार्को यान्सन और हार्मर छाए. यान्सन ने 3 जबकि हार्मर ने 4 विकेट अपने नाम किए. वहीं, बल्लेबाजी में कप्तान टेम्बा बवुमा ने टीम इंडिया के सामने रोड़ा बन गए. एक छोर से विकेटों का सिलसिला बरकरार है. लेकिन दूसरे छोर पर बवुमा 29 रन पर नाबाद गए. अफ्रीका ने 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बोर्ड पर टांग दिए हैं.

