2027 ODI वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज खेलेगा भारत? BCCI 4 से 6 ODI मैचों के लिए कर रहा बात

आईसीसी 2027 वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाना है. क्रिकेट का यह मेगा इवेंट 4 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 तक खेला जाएगा. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका की धरती पर 4 से 6 ODI मैच खेलने का प्लान बनाया है. भारतीय टीम मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पर BCCI वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले 4 से 6 मैचों की वनडे सीरीज के लिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) के साथ बातचीत कर रहा है.
'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट के कहने पर BCCI अगले साल होने वाले ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले 4 से 6 मैचों की ODI सीरीज के लिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) से बातचीत कर रहा है. भारत ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में केएल राहुल की कप्तानी में साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज खेली थी. हालांकि, उस सीरीज में दोनों टीमों ने अपने बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया था, ताकि वे उसके बाद होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तरोताजा रह सकें.
अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाली सीरीज से भारतीय खिलाड़ियों को ODI वर्ल्ड कप 2027 से पहले वहां के हालात को समझने में मदद मिलेगी. अक्टूबर और नवंबर 2027 में साउथ अफ्रीका के 8 वेन्यू पर वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे, जबकि कुछ मैच जिम्बाब्वे के तीन और नामीबिया के एक वेन्यू पर भी होंगे. साउथ अफ्रीका ने आखिरी बार साल 2007 में मेंस ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी की थी.
भारत ने सितंबर 2007 में एमएस धोनी की कप्तानी में यहां अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था. साउथ अफ्रीका में हुए पिछले ODI वर्ल्ड कप (2007) में भारत फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 125 रनों से हारकर उपविजेता रहा था. भारत ने अब तक साउथ अफ्रीका में कुल 59 ODI मैच खेले हैं, लेकिन वह सिर्फ 24 में जीत हासिल कर पाया है. टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका में 31 ODI मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि तीन मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुए और एक मैच टाई रहा.
भारत की 2027 ODI वर्ल्ड कप की तैयारी इसी महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन ODI मैचों की सीरीज के साथ शुरू होगी. हालांकि, कई ODI खिलाड़ी टीम में नहीं होंगे, क्योंकि वे जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम्स में खेल रहे होंगे. इसके बाद, भारत सभी फॉर्मेट की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगा और वहां पांच ODI मैच खेलेगा. भारत दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ तीन ODI मैचों की मेजबानी करेगा. जनवरी 2027 में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत तीन ODI मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा. IPL 2027 के ठीक बाद, भारत की कोई ODI सीरीज अभी तय नहीं है.