Under 19 World Cup 2022: भारत ने की धमाकेदार शुरुआत, साउथ अफ्रीका को 45 रन से हराया

जॉर्जटाउन: चार बार के चैंपियन भारत ने खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करके दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की जीत से शुरुआत की. कप्तान यश धुल ने बेहतरीन पारी खेली. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया.

प्रोविडेन्स स्टेडियम में शनिवार को खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किये जाने के बाद कप्तान यश धुल की 82 रन की जिम्मेदारी भरी पारी की मदद से 46.5 ओवर में 232 रन बनाए. इसके बाद स्पिनर विक्की ओस्तवाल (28 रन देकर पांच विकेट) और तेज गेंदबाज राज बावा (47 रन देकर चार विकेट) ने अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया और दक्षिण अफ्रीका को 45.4 ओवर में 187 रन पर ढेर कर दिया.

