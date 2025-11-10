Advertisement
Ind vs Sa: टेस्ट क्रिकेट के महारथी गेंदबाज, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 बॉलर, लिस्ट में भारतीयों का जलवा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है. सीरीज की शुरुआत कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले से होगी. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले 3 गेंदबाजों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:22 PM IST
Ind vs Sa
Ind vs Sa

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है. सीरीज की शुरुआत कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले से होगी. पहले टीम इंडिया ने इंग्लैंड दौरे पर दमदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज को 2-2 से बराबर कराया था. उसके बाद वेस्टइंडीज के 2-0 से करारी शिकस्त दी थी. अब टीम इंडिया के सामने दक्षिण अफ्रीका का चैलेंज होगा. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले 3 गेंदबाजों के बारे में.

अनिल कुंबले

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले का नाम है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 21 मैचों की 40 पारियों में 2.34 की इकोनॉमी से 84 विकेट लेने का कारनामा किया है.  इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/53 का रहा है.

डेल स्टेन

लिस्ट में नंबर 2 पर दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन का नाम है. स्टेन ने अपने करियर में खेले 14 मैचों की 23 पारियों में 65 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान उनका सर्वोच्च प्रदर्शन 7 विकेट लेकर 51 रनों का रहा है. वहीं उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है और 5 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है. स्टेन ने 1 बार भारत के खिलाफ 10 विकेट लेने का इतिहास भी बनाया है.

जे श्रीनाथ

तीसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ का नाम शुमार है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 13 मैच की 25 पारियों में  2. 83 की इकोनॉमी से 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है.  इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 6 विकेट देकर 21 रनों का रहा है. वहीं श्रीनाथ ने 4 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

