Ind vs Sa: इन 3 लीजेंड्स ने बरपाया कहर, लिस्ट में महान खिलाड़ी भी शामिल, देखें पूरा आंकड़ा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है. दोनों ही टीमों के लिए ये सीरीज काफी अहम होने वाली है. आखिरी बार दोनों देशों के बीच जनवरी 2024 में टेस्ट सीरीज खेली गई थी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई थी. अगामी सीरीज को लेकर दोनों ही टीमों ने अपनी कमर कस ली है तैयारी जोरों-शोरों पर है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया सीरीज को क्लीन स्वीप कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी दावेदारी मजबूत रखना चाहेगी. हालांकि, आज हम यहां बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी के बारे में.

जैक कैलिस

लिस्ट में नंबर 1 पर दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम है. उन्होंने भारत के खिलाफ अपने करियर में खेले 18 मैचों की 31 पारियों में 69.80 की धमाकेदार औसत से 1734 रन बनाए हैं. इस दौरान कैलिस ने 7 शतक और 5 अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया है. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 201 रनों का रहा है. सबसे ज्यादा शतक जमाने के मामले में वह टॉप पर हैं.

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में 2 नंबर पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने करियर में ओवरऑल खेले 25 मैचों की 45 पारियों में 42.78 की औसत से 1741 रन बनाए हैं. अगर शतक की बात करें तो उन्होंने भी 7 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन सचिन औसत के मामले में कैलिस से काफी पीछे हैं. वहीं, उनका सर्वोच्च स्कोर भी 169 रनों का रहा है.

वीरेंद्र सहवाग

लिस्ट में तीसरे नंबर पर टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम काबिज है. सहवाग ने अपने करियर में ओवरऑल 15 मैचों की 26 पारियों में 50.23 की बेहतरीन औसत से 1306 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 2 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है. वहीं, उनके करियर की बेस्ट पारी भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई है, जो कि 319 रनों की है.

