Advertisement
trendingNow12997882
Hindi Newsक्रिकेट

Ind vs Sa: इन 3 लीजेंड्स ने बरपाया कहर, लिस्ट में महान खिलाड़ी भी शामिल, देखें पूरा आंकड़ा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है. दोनों ही टीमों के लिए ये सीरीज काफी अहम होने वाली है. आज हम यहां बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ind vs Sa
Ind vs Sa

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है. दोनों ही टीमों के लिए ये सीरीज काफी अहम होने वाली है. आखिरी बार दोनों देशों के बीच जनवरी 2024 में टेस्ट सीरीज खेली गई थी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई थी. अगामी सीरीज को लेकर दोनों ही टीमों ने अपनी कमर कस ली है तैयारी जोरों-शोरों पर है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया सीरीज को क्लीन स्वीप कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी दावेदारी मजबूत रखना चाहेगी. हालांकि, आज हम यहां बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी के बारे में.

जैक कैलिस

लिस्ट में नंबर 1 पर दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक  कैलिस का नाम है. उन्होंने भारत के खिलाफ अपने करियर में खेले 18 मैचों की 31 पारियों में 69.80 की धमाकेदार औसत से 1734  रन बनाए हैं. इस दौरान कैलिस ने 7 शतक और 5 अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया है. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 201 रनों का रहा है. सबसे ज्यादा शतक जमाने के मामले में वह टॉप पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन तेंदुलकर 

लिस्ट में 2 नंबर पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने करियर में ओवरऑल खेले 25 मैचों की 45 पारियों में 42.78 की औसत से 1741 रन बनाए हैं. अगर शतक की बात करें तो उन्होंने भी 7 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन सचिन औसत के मामले में कैलिस से काफी पीछे हैं.  वहीं, उनका सर्वोच्च स्कोर भी 169 रनों का रहा है.

वीरेंद्र सहवाग

लिस्ट में तीसरे नंबर पर टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम काबिज है. सहवाग ने अपने करियर में ओवरऑल 15 मैचों की 26 पारियों में 50.23 की बेहतरीन औसत से 1306 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 2 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है. वहीं,  उनके करियर की बेस्ट पारी भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई है, जो कि 319 रनों की है.

ये भी पढ़ें: जडेजा का चेन्नई से रिश्ता खत्म? अभी तक कितनी हुई चेन्नई से कमाई, ऐसा रहा है IPL करियर

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Jack KallisSachin TendulkarVirender Sehwag

Trending news

आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से