Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: टेस्ट के बाद वनडे में टक्कर... कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड? जानें किसके नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट

IND vs SA ODI Head To Head Record: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला ODI रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत हासिल करने के बाद तेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली टीम का मनोबल सातवें आसमान पर होगा.

Nov 29, 2025, 09:37 PM IST
IND vs SA ODI Head To Head Record: टेस्ट सीरीज में मिली भारी बेइज्जती का गम पीकर अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से एकदिवसीय शृंखला में भिड़ने के लिए तैयार है. तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. फैंस के लिए खुशी की बात ये है कि दो धुरंधर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर मैदान पर धमाका करने के लिए कमर कस चुके हैं. वहीं, शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम का नेतृत्व करेंगे.

IND vs SA: ODI में कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे इंटरनेशनल में हुए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इस मामले में प्रोटियाज का पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 94 मैच हुए हैं. 40 में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि 51 मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं. 3 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका.

किसके नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं. मास्टर ब्लास्टर ने प्रोटियाज के खिलाफ 35.73 की औसत से 2001 रन बनाए. दूसरे नंबर पर जैक कैलिस (1535 रन) और तीसरे पर विराट कोहली (1504 रन) हैं.

वहीं, गेंदबाजों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज शॉन पोलक पहले स्थान पर हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ ODI में 48 विकेट चटकाए हैं. दूसरे नंबर पर एलन डोनाल्ड (46 विकेट) और अनिल कुंबले (46 विकेट) हैं.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

IND vs SA ODI

