IND vs SA: साउथ अफ्रीका के लिए काल बनेंगे भारत के ये 3 बल्लेबाज, शेर की तरह गेंदबाजों का शिकार करने में माहिर

India vs South Africa, 1st ODI: वनडे फॉर्मेट में भले ही साउथ अफ्रीका की टीम बेहद खतरनाक है, लेकिन टीम इंडिया भी दुनिया की नंबर-1 वनडे टीम है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे फॉर्मेट में हमेशा से ही बहुत रोमांचक क्रिकेट देखने को मिली है. दोनों देशों के अगर वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत पर साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 29, 2025, 09:50 AM IST
1. विराट कोहली

विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर हैं. यह धुरंधर बल्लेबाज इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया पर आंच भी नहीं आने देगा और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए बुरा सपना साबित होगा. विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 31 वनडे मैचों में 65.39 की औसत के साथ 1,504 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली ने 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं. विराट कोहली ने 7 फरवरी 2018 को केपटाउन में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 160 रन की नाबाद पारी खेली थी. विराट कोहली ने इस टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 17 छक्के और 121 चौके लगाए हैं. विराट कोहली ने अभी तक भारत के लिए 305 वनडे मैचों की 295 पारियों में 57.71 की औसत से 14255 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 51 शतक और 75 अर्धशतक ठोके हैं.

2. रोहित शर्मा

टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा इस तीन मैचों की वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे. रोहित शर्मा ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले महीने (अक्टूबर) ही खेली थी. 'हिटमैन' ने इस वनडे सीरीज के तीसरे मैच में अपना रौद्र रूप दिखाया और अपने वनडे करियर का 33वां शतक ठोक दिया. रोहित शर्मा ने इस मैच के दौरान 121 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. रोहित शर्मा अपनी उसी फॉर्म को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बरकरार रखने के लिए बेताब हैं. रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 वनडे मैचों में 33.58 की औसत के साथ 806 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित शर्मा ने 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 276 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 49.22 की औसत से 11370 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा.

3. तिलक वर्मा

तिलक वर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया के लिए नंबर-4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर के बहुत माहिर बल्लेबाज हैं, जो बीच के ओवरों में विरोधी टीम के गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं. तिलक वर्मा के पास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का सामना करने के लिए गजब की तकनीक है. तिलक वर्मा ने 4 वनडे मैचों में 22.67 की औसत से 68 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने वनडे में 1 अर्धशतक ठोका है. तिलक वर्मा ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 21 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. तिलक वर्मा रनचेज में विराट कोहली जैसे ही तगड़े बल्लेबाज हैं. तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों में 31.50 की औसत के साथ 63 रन बनाए हैं. इस दौरान तिलक वर्मा ने 1 अर्धशतक लगाया है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

