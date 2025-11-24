Advertisement
trendingNow13016000
Hindi Newsक्रिकेट

गिल नहीं... वनडे में ये खतरनाक बल्लेबाज बनेगा रोहित का ओपनिंग पार्टनर! साउथ अफ्रीकी टीम को कर देगा तहस-नहस

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक खेली जाएगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में हुई इंजरी की वजह से इस वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 24, 2025, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गिल नहीं... वनडे में ये खतरनाक बल्लेबाज बनेगा रोहित का ओपनिंग पार्टनर! साउथ अफ्रीकी टीम को कर देगा तहस-नहस

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक खेली जाएगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में हुई इंजरी की वजह से इस वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान हुई इंजरी की वजह से वनडे टीम से बाहर हैं.

ये खतरनाक बल्लेबाज बनेगा रोहित का ओपनिंग पार्टनर!

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा. ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को भारत की वनडे टीम में जगह दी गई है. यशस्वी जायसवाल का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है और वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. यशस्वी जायसवाल आसमानी छक्कों से बवंडर मचाकर रख देते हैं. क्रीज पर आते ही यशस्वी जायसवाल बड़े से बड़े गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ अफ्रीकी टीम को कर देगा तहस-नहस

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल कहर मचाने के लिए बेताब हैं. यशस्वी जायसवाल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जबकि रोहित शर्मा दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया का ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन सुपरहिट साबित होगा. यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए अभी तक सिर्फ एक वनडे मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 15 रन बनाए हैं.

टी20 और टेस्ट में रिकॉर्ड

यशस्वी जायसवाल ने 23 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 36.15 की औसत और 164.32 की स्ट्राइक रेट से 723 रन कूटे हैं, जिसमें 82 चौके और 38 छक्के शामिल रहे हैं. यशस्वी जायसवाल ने टी20 इंटरनेशनल में 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं. यशस्वी जायसवाल ने इसके अलावा अभी तक 28 टेस्ट मैचों में 49.93 की औसत से 2447 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 2 दोहरे शतक समेत 7 शतक और 12 अर्धशतक ठोके हैं.

साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
Andhra pradesh news
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
west bengal news in hindi
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
Maharashtra politics
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
Delhi pollution
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग