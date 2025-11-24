गिल नहीं... वनडे में ये खतरनाक बल्लेबाज बनेगा रोहित का ओपनिंग पार्टनर! साउथ अफ्रीकी टीम को कर देगा तहस-नहस

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक खेली जाएगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में हुई इंजरी की वजह से इस वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान हुई इंजरी की वजह से वनडे टीम से बाहर हैं.

ये खतरनाक बल्लेबाज बनेगा रोहित का ओपनिंग पार्टनर!

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा. ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को भारत की वनडे टीम में जगह दी गई है. यशस्वी जायसवाल का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है और वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. यशस्वी जायसवाल आसमानी छक्कों से बवंडर मचाकर रख देते हैं. क्रीज पर आते ही यशस्वी जायसवाल बड़े से बड़े गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं.

साउथ अफ्रीकी टीम को कर देगा तहस-नहस

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल कहर मचाने के लिए बेताब हैं. यशस्वी जायसवाल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जबकि रोहित शर्मा दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया का ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन सुपरहिट साबित होगा. यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए अभी तक सिर्फ एक वनडे मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 15 रन बनाए हैं.

टी20 और टेस्ट में रिकॉर्ड

यशस्वी जायसवाल ने 23 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 36.15 की औसत और 164.32 की स्ट्राइक रेट से 723 रन कूटे हैं, जिसमें 82 चौके और 38 छक्के शामिल रहे हैं. यशस्वी जायसवाल ने टी20 इंटरनेशनल में 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं. यशस्वी जायसवाल ने इसके अलावा अभी तक 28 टेस्ट मैचों में 49.93 की औसत से 2447 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 2 दोहरे शतक समेत 7 शतक और 12 अर्धशतक ठोके हैं.

साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.