IND vs SA: स्पिन की दहशत में साउथ अफ्रीका... प्रैक्टिस में बहाया पसीना, एक्शन में दिखे भारतीय खिलाड़ी

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका की टीम ने भले ही अनऑफीशियल टेस्ट में भारत को शिकस्त दे दी हो, लेकिन कोलकाता में 14 नवंबर को होने वाले मुकाबले से पहले अफ्रीका स्पिनर्स के खौफ में है. इसका अंदाजा साउथ अफ्रीका की टीम के प्रैक्टिस सेशन से लगाया जा सकता है. दोनों टीमों के प्लेयर्स ने प्रैक्टिस में खूब पसीना बहाया. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 खेलने के बाद रेड बॉल प्रैक्टिस सेशन में कप्तान शुभमन गिल ने 90 मिनट नेट्स में बिताए.

प्रैक्टिस में किसने-किसने लिया हिस्सा?

फास्ट बॉलर्स में केवल जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की. शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी ने वैकल्पिक सेशन में हिस्सा लिया. गिल ने फिर स्लिप कैचिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया और बाद में यशस्वी जायसवाल के साथ नेट्स में बल्लेबाजी की. गिल ने पहले स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी की, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का सामना किया और कभी-कभी स्वीप शॉट्स के साथ ग्राउंड पर शॉट्स खेले.

नितीश रेड्डी ने भी की बैटिंग

गिल स्पिनर्स के बाद पेस बॉलिंग पर चले गए. नितीश कुमार रेड्डी और कुछ लोकल बॉलर्स का सामना किया. एक सपोर्ट स्टाफ मेंबर ने साइडआर्म से थ्रो डाउन्स दिए, जो ऊंचे रिलीज पॉइंट से थे ताकि ज्यादा बाउंस और पेस मिले. उसके बाद, गिल सेंट्रल पिच पर शिफ्ट हो गए जहां लगभग 30 मिनट थ्रो डाउन्स किए. जिसमें बॉलिंग कोच मोर्ने मॉर्केल ने भी उन्हें गेंदबाजी की. यशस्वी जायसवाल रणजी ट्रॉफी में156 रनों की पारी खेलकर आए थे, उन्होंने भी सेंट्रल विकेट पर लंबा सेशन किया. इसके अलावा साई सुदर्शन ने भी लंबे समय तक बल्लेबाजी की. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए के लिए दो अनौपचारिक टेस्टों में 84 रन बनाए थे.

अफ्रीका का कैसा था हाल?

दक्षिण अफ्रीका ने स्पिन पर फोकस के साथ तैयारी कीदक्षिण अफ्रीका ने भी मंगलवार को ट्रेनिंग की. रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी मेहनत से हासिल 1-1 ड्रॉ के बाद पहुंचने के तुरंत बाद, कप्तान टेंबा बावुमा फिट होकर लौटे हैं. अनऑफीशियल टेस्ट में बवुमा कमाल की लय में दिखे थे. जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत के बाद पहली बार टीम की अगुवाई करेंगे. दक्षिण अफ्रीका ने पूरे स्क्वॉड के साथ ट्रेनिंग सेशन किया. मेहमान टीम ने स्पिन खेलने पर काम किया और भारतीय स्पिनर्स का मुकाबला करने के प्लान्स पर सेशन बिताया.