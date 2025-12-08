भारत-साउथ अफ्रीका T20I मैचों में किसने उड़ाए सबसे ज्यादा छक्के? रोहित नहीं... टॉप पर इस खूंखार बल्लेबाज का नाम

India vs South Africa T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज मंगलवार (9 दिसंबर) को शुरू होने वाली है. टेस्ट में हार के बाद भारत ने वापसी करते हुए वनडे मैचों की सीरीज जीत ली. अब सबकी नजर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टी20 टीम पर है. भारत कटक के बाराबती स्टेडियम में तीसरी बार अफ्रीकी टीम का सामना करना है. उसे पिछली बार दो बार हार का सामना करना पड़ा है. वह यहां कुल 3 टी20 मैच खेला है और सिर्फ एक श्रीलंका से जीता है.

भारत-साउथ अफ्रीका के सिक्सर किंग

भारत-साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जब भी आमने-सामने होते हैं तो चौके-छक्कों की बरसात होती है. दोनों ही टीमों में पावर हिटर्स की संख्या काफी अधिक है. हम उन 5 खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिन्होंने अब तक भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 में सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं...

1. डेविड मिलर: साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने साल 2011 से 2024 के बीच भारत के विरुद्ध 25 टी20 मैच खेले, जिसमें 34.93 की औसत के साथ 524 रन अपने नाम किए. इस दौरान बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 35 छक्कों के साथ 29 चौके लगाए. मिलर ने भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए.

2. हेनरिच क्लासेन: साल 2018 से 2024 के बीच इस साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने 14 टी20 मुकाबलों में 25 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने 26.30 की औसत के साथ 342 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल रहे.

3. सूर्यकुमार यादव: इस विस्फोटक बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध साल 2022 से 2024 के बीच 11 टी20 मैच खेले, जिसमें 41.33 की औसत के साथ 372 रन बनाए. इस दौरान सूर्या के बल्ले से 24 छक्के निकले. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस टीम के खिलाफ 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं.

4. तिलक वर्मा: भारतीय खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक सिर्फ 6 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 21 छक्के लगाए. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इन 6 मुकाबलों में 77.25 की औसत के साथ 309 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 120 रन की नाबाद पारी भी खेली. तिलक वर्मा इस टीम के विरुद्ध 2 शतक लगा चुके हैं.

5. संजू सैमसन: दाएं हाथ के बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध अब तक कुल 4 ही टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 72 की औसत के साथ 216 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 19 छक्के और 13 चौके निकले. संजू साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 बार शतकीय पारी खेल चुके हैं.