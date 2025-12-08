IND vs SA: 100 विकेट 2000 रन...महारिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हार्दिक पांड्या, अब तक सिर्फ 3 स्टार ही कर पाए हैं ये कमाल

India vs South Africa T20I: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच शुरू होने वाली टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या पर सबकी निगाहें रहेंगी. एशिया कप के दौरान चोटिल होने के बाद वो लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज उन्होंने मिस की थी, अब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी के साथ एक महारिकॉर्ड बना सकते हैं.
India vs South Africa T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है. अब टी20 की बारी है. 5 मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है. इस सीरीज के जरिए हार्दिक पांड्या मैदान पर वापसी कर रहे हैं. एशिया कप 2025 के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हार्दिक के निशाने पर एक महारिकॉर्ड होगा. ये महारिकॉर्ड है टी20 में 2000 रन और 100 विकेट के डबल का, जिसे दुनिया में अब तक सिर्फ 3 क्रिकेटर ही यह 'चमत्कार' कर पाए हैं.
हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के लिए अब तक 92 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1860 रन बनाए हैं और 98 विकेट ले चुके हैं. अब वो बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन, जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा और अफगानिस्तान के सीनियर मैच विनर मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के खास क्लब में एंट्री करने की दहलीज पर हैं. इन दिग्गजों के खास क्लब में एंट्री के लिए उन्हें 140 रन और 2 विकेट की दरकार है.
इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने देशों के लिए लगातार मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है. हार्दिक अगर इस क्लब में शामिल होते हैं, तो वह टी20 इंटरनेशनल में भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे. इतना ही नहीं अगर वो 2 विकेट और ले लेते हैं तो भारत के लिए टी20 में 100 विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर बन जाएंगे. उनसे पहले अर्शदीप सिंह ये कमाल कर चुके हैं, जिन्होंने टी20 में अब तक 105 शिकार किए हैं.
