Advertisement
trendingNow13032910
Hindi Newsक्रिकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में दो शतक, रोहित-कोहली नहीं... इन दो बल्लेबाजों के नाम दर्ज है ये प्रचंड रिकॉर्ड

IND vs SA, T20I 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को शाम 7:00 बजे से कटक में खेला जाएगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान 7 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही बल्लेबाज एक से ज्यादा बार यह कारनामा कर सके.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 08, 2025, 06:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में दो शतक, रोहित-कोहली नहीं... इन दो बल्लेबाजों के नाम दर्ज है ये प्रचंड रिकॉर्ड

IND vs SA, T20I 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को शाम 7:00 बजे से कटक में खेला जाएगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान 7 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही बल्लेबाज एक से ज्यादा बार यह कारनामा कर सके. दोनों देशों के बीच टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वालों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव, रिली रोसो, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और डेविड मिलर का नाम शामिल है.

इन दो बल्लेबाजों के नाम दर्ज है ये प्रचंड रिकॉर्ड

तिलक वर्मा और संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1 से ज्यादा बार शतकीय पारियां खेलीं. इन दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टी20 फॉर्मेट में 2-2 बार शतक लगाए हैं. तिलक वर्मा ने 13 नवंबर 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए मुकाबले में 56 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 107 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने 15 नवंबर 2024 को इस टीम के विरुद्ध महज 47 गेंदों में 10 छक्कों और 9 चौकों के साथ 120 रन की नाबाद पारी खेली. यह मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला गया था. यह भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में किसी भी बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सर्वोच्च स्कोर भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे सीरीज खत्म होते ही यशस्वी जायसवाल ने लिया बड़ा फैसला! अब इस टीम के लिए खेलेंगे क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में दो शतक

तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टी20 फॉर्मेट में कुल 6 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 77.25 की औसत के साथ 309 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 21 छक्के और 25 चौके निकले. वहीं, संजू सैमसन ने 8 नवंबर 2024 को डरबन में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 50 गेंदों में 107 रन की पारी खेली, जिसके बाद 15 नवंबर 2024 को जोहान्सबर्ग में नाबाद 109 रन बनाए. संजू सैमसन ने इस टीम के खिलाफ कुल 4 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 72 की औसत के साथ 216 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 19 छक्के और 13 चौके निकले. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर से पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को आयोजित होगा.

कितने बजे से खेले जाएंगे T20I मैच?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सभी टी20 मैचों के लिए टॉस शाम 6:30 बजे होगा. मैच की शुरुआत 7 बजे से होगी. भारत की टी20 टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20 मैच - 9 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, कटक

दूसरा टी20 मैच - 11 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, चंडीगढ़

तीसरा टी20 मैच - 14 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, धर्मशाला

चौथा टी20 मैच - 17 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, लखनऊ

पांचवां टी20 मैच - 19 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, अहमदाबाद

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डि कॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवन फरेरा, रेजा हेन्ड्रिक्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ट्रिस्टन स्टब्स, एनरिक नॉर्खिया, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
Parliamnet session
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
Darjeeling News in Hindi
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
aap
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
Vande Mataram
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
IndiGo crisis
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
Goa
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
AAP Bhagwant Mann
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा
operation sindoor
'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा
भारत का बेहद खतरनाक स्कूली रास्ता! जहां बच्चे रोज देते हैं बाघ और तेंदुओं को चकमा
Karnataka News
भारत का बेहद खतरनाक स्कूली रास्ता! जहां बच्चे रोज देते हैं बाघ और तेंदुओं को चकमा