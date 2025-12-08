साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में दो शतक, रोहित-कोहली नहीं... इन दो बल्लेबाजों के नाम दर्ज है ये प्रचंड रिकॉर्ड

IND vs SA, T20I 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को शाम 7:00 बजे से कटक में खेला जाएगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान 7 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही बल्लेबाज एक से ज्यादा बार यह कारनामा कर सके. दोनों देशों के बीच टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वालों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव, रिली रोसो, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और डेविड मिलर का नाम शामिल है.

इन दो बल्लेबाजों के नाम दर्ज है ये प्रचंड रिकॉर्ड

तिलक वर्मा और संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1 से ज्यादा बार शतकीय पारियां खेलीं. इन दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टी20 फॉर्मेट में 2-2 बार शतक लगाए हैं. तिलक वर्मा ने 13 नवंबर 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए मुकाबले में 56 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 107 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने 15 नवंबर 2024 को इस टीम के विरुद्ध महज 47 गेंदों में 10 छक्कों और 9 चौकों के साथ 120 रन की नाबाद पारी खेली. यह मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला गया था. यह भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में किसी भी बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सर्वोच्च स्कोर भी है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में दो शतक

तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टी20 फॉर्मेट में कुल 6 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 77.25 की औसत के साथ 309 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 21 छक्के और 25 चौके निकले. वहीं, संजू सैमसन ने 8 नवंबर 2024 को डरबन में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 50 गेंदों में 107 रन की पारी खेली, जिसके बाद 15 नवंबर 2024 को जोहान्सबर्ग में नाबाद 109 रन बनाए. संजू सैमसन ने इस टीम के खिलाफ कुल 4 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 72 की औसत के साथ 216 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 19 छक्के और 13 चौके निकले. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर से पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को आयोजित होगा.

कितने बजे से खेले जाएंगे T20I मैच?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सभी टी20 मैचों के लिए टॉस शाम 6:30 बजे होगा. मैच की शुरुआत 7 बजे से होगी. भारत की टी20 टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20 मैच - 9 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, कटक

दूसरा टी20 मैच - 11 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, चंडीगढ़

तीसरा टी20 मैच - 14 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, धर्मशाला

चौथा टी20 मैच - 17 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, लखनऊ

पांचवां टी20 मैच - 19 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, अहमदाबाद

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डि कॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवन फरेरा, रेजा हेन्ड्रिक्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ट्रिस्टन स्टब्स, एनरिक नॉर्खिया, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका.