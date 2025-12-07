वनडे सीरीज खत्म... अब टी20 की बारी, बदल जाएगी पूरी टीम और कप्तान, जानें कब और कहां खेलें जाएंगे 5 मैच

IND vs SA T20I Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है. वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से मात दी है. इससे पहले टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने भारत को 0-2 से हराया था. वनडे सीरीज में भारत ने बदला लिया और 2-1 से जीत दर्ज की. टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को होगी.

कब शुरू होगी T20I सीरीज?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर को पहला टी20 मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. 11 दिसंबर को दूसरा मुकाबला मुल्लानपुर (चंडीगढ़) में खेला जाएगा. तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में खेला जाएगा. 17 दिसंबर को चौथा टी20 मुकाबला इकाना स्टेडियम (लखनऊ) में खेला जाएगा. सीरीज का पांचवां और अंतिम टी20 मैच 19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम (अहमदाबाद) में खेला जाएगा.

कितने बजे से खेले जाएंगे T20I मैच?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सभी टी20 मैचों के लिए टॉस शाम 6:30 बजे होगा. मैच की शुरुआत 7 बजे से होगी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 में रोमांचक टक्कर होती रही है. दोनों देशों के बीच अब तक 31 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि 12 मैचों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है. 1 मैच का परिणाम नहीं निकला है.

बदल जाएगी पूरी टीम और कप्तान

भारत की टी20 टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20 मैच - 9 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, कटक

दूसरा टी20 मैच - 11 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, चंडीगढ़

तीसरा टी20 मैच - 14 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, धर्मशाला

चौथा टी20 मैच - 17 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, लखनऊ

पांचवां टी20 मैच - 19 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, अहमदाबाद

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डि कॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवन फरेरा, रेजा हेन्ड्रिक्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ट्रिस्टन स्टब्स, एनरिक नॉर्खिया, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका.