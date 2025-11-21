Advertisement
IND vs SA 2nd Test: एक और बड़ा झटका...शुभमन गिल के बाद गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हुआ ये मैच विनर

IND vs SA 2nd Test: दाएं हाथ के स्टार गेंदबाज कागिसो रबाडा साउथ अफ्रीका के मैच विनर खिलाड़ी हैं. वो पसलियों की चोट से पूरी तरह से नहीं उबर पाए हैं. इसी वजह से गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे. यह मेहमान टीम के लिए बड़ा झटका है. 

Nov 21, 2025, 02:15 PM IST
IND vs SA 2nd Test
IND vs SA 2nd Test

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा पसलियों की चोट के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं. वह पहले कोलकाता टेस्ट में भी नहीं खेले थे और अब सीरीज का आखिरी मैच भी मिस करेंगे. रबाडा की उपलब्धता को लेकर चल रही उम्मीदों को कप्तान टेंबा बावुमा ने खत्म कर दिया. कप्तान ने साफ कर दिया कि रबाडा नहीं खेलेंगे, उनकी जगह प्लेइंग 11 में एक तेज गेंदबाज को ही लाया जा सकता है.

ये खबर तब आई जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे. उन्हें पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में जकड़न हुई थी. जिसके बाद गिल ने मैदान छोड़ दिया था. आज यानी 21 नवंबर को उन्हें भारतीय टीम से रिलीज भी कर दिया गया है. वो मुंबई रवाना हो चुके हैं. गिल के बाद अब रबाडा का इस टेस्ट से बाहर होना उन फैंस की उम्मीदों को बड़ा झटका है, जो इन दोनों ही खिलाड़ियों को मैदान पर हमेशा ही देखना चाहते हैं.

चोट से उबर नहीं पाए रबाडा

दरअसल, टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही दाएं हाथ के घातक गेंदबाज रबाडा को पसली में चोट लगी थी. स्थिति यह थी कि वह न तो नेट्स में गेंदबाजी कर सके और न ही ट्रेनिंग में हिस्सा ले पाए. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि वह दूसरे टेस्ट तक फिट हो जाएंगे, लेकिन अब यह साफ हो गया कि उनकी वापसी अभी संभव नहीं है.

गुहावटी टेस्ट से पहले साउथ अफ्रीका कप्तान बावुमा ने पिच को लेकर बड़ा बयान दिया. उनके मुताबिक गुवाहाटी की पिच एशिया में मिलने वाली पारंपरिक विकेट जैसी है. पहले दो दिनों तक बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में स्पिनर्स अहम भूमिका निभाएंगे.

रबाडा की जगह कौन?

गुहावटी टेस्ट में रबाडा नहीं होंगे. इसलिए उनके बैकअप के तौर पर जगह दक्षिण अफ्रीका ने लुंगी एनगिडी कोटीम में शामिल किया है. यदि पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार दिखी, तो एनगिडी को अंतिम एकादश में जगह दी जा सकती है.

टीम इंडिया कते लिए करो या मरो वाला मैच

अगर सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया पहला टेस्ट 30 रनों से हारी थी. अब दूसरा मुकाबला उसके लिए करो या मरो वाला है. चूंकि गिल बाहर हैं तो ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. टीम इँडिया के पास गुवाहाटी में बराबरी करने का मौका है. अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो भारत सीरीज 1-0 से हार जाएगा.

ये भी पढ़ें: W W W W W W W: मिचेल स्टार्क के लिए सुनहरी याद बन गई 21 नवंबर की तारीख, 14 साल में पहली बार किया ये कमाल

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

India vs South AfricaKagiso Rabada

