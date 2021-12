IND vs SA: टीम इंडिया और मयंक अग्रवाल के साथ हुआ धोखा? फैंस ने ट्विटर पर निकाला गुस्सा

सेंचुरियन: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद बवाल मच गया है. मयंक अग्रवाल इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और करारे शॉट खेल रहे थे. मयंक अग्रवाल 60 रन बनाकर आउट हो गए थे. मयंक अग्रवाल की ये पारी और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन DRS की बड़ी गड़बड़ी के चलते ऐसा नहीं हो पाया था.

मयंक अग्रवाल के साथ हुआ धोखा?

दरअसल, मंयक अग्रवाल ने लुंगी एनगिडी की गेंद पर आउट होने से पहले शानदार 60 रनों की पारी खेली थी. 41वें ओवर में लुंगी एनगिडी की तीसरी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आई. यह गेंद थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ थी. गेंद अग्रवाल के पैड पर थोड़ा ऊपर लगी. अंपायर इरेसमस के साथ सभी को यही लगा कि गेंद विकेट को मिस कर देगी. इसके बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान डीन एल्‍गर ने रिव्‍यू लेने का फैसला किया. रिप्ले देखने पर पता चला कि गेंद लेग स्‍टंप पर जाकर लग रही थी, अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और मयंक को निराशा मन के साथ पवेलियन लौटना पड़ा.

फैंस ने ट्विटर पर निकाला गुस्सा

यह गेंद अंपायर्स कॉल होनी चाहिए थी, क्योंकि आधी से ज्यादा गेंद लेग स्टंप से थोड़ा मिस कर रही थी. अंपायर इरेसमस उस समय हैरान रह गए जब उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए कहा गया. इसके बाद अग्रवाल मैदान से बाहर गए. उनके चेहरे पर निराशा साफ पढ़ी जा सकती थी. वह बेहद दुखी थे. अग्रवाल के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए. उनका कहना था कि बॉल ट्रैकिंग पहले भी 'संदेह के घेरे' में रही है.

Star Sports didn't even show it initially on the coverage. Thank you very much for creating a confusion.https://t.co/QDzyRaMkJl — Arjun (@LifeIsAnElation) December 26, 2021

No way that was hitting. Umpire's call at best. Unlucky Mayank.

Exclusive footage of the ball tracking operator driving to the ground: #SAvIND pic.twitter.com/ThLf11PPE4 — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 26, 2021

अच्छी बैटिंग कर रहे थे अग्रवाल

भारत ने इस तरह से 117 रनों पर अपना पहला विकेट गंवाया. राहुल और मयंक ने मिलकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दी थी. फैन्स का मानना है कि इस DRS पर अंपायर्स कॉल फैसला आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दक्षिण अफ्रीका को आखिरकार मैच का पहला विकेट नसीब हुआ. मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. भारत ने मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 272 रन बना लिए हैं.

केएल राहुल 122 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि उनका साथ अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर निभा रहे हैं. विराट कोहली 35 रन बनाकर आउट हुए, जबकि चेतेश्वर पुजारा गोल्डन डक का शिकार हुए. बता दें कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में अब तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है. हालांकि, इस बार विराट की कप्तानी वाली टीम इंडिया कोशिश करेगी कि वह इतिहास रचे और टेस्ट सीरीज अपने नाम करे.