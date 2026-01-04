Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट2026 के पहले ही मैच में छाए वैभव सूर्यवंशी, तोड़ दिया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 जनवरी को बनाया करियर का सबसे यादगार दिन

2026 के पहले ही मैच में छाए वैभव सूर्यवंशी, तोड़ दिया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 जनवरी को बनाया करियर का सबसे यादगार दिन

Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी इस वक्त चर्चा में हैं. वजह है उनका नया वर्ल्ड रिकॉर्ड. इस खिलाड़ी ने 3 जनवरी को अपने करियर में बड़ा कीर्तिमान बनाया. नए साल 2026 के पहले ही मैच में वैभव भले ही बल्ले से फ्लॉप रहे, लेकिन बतौर कप्तान वो हीरो साबित हुए.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:39 AM IST
Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने साल 2025 को अपने नाम किया. आईपीएल डेब्यू से लेकर विजय हजारे ट्रॉफी तक उन्होंने कुल 6 शतक ठोके. कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े. अब जब नए साल 2026 की बारी आई तो वैभव ने पहले ही मुकाबले में कमाल करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 3 जनवरी 2026 का दिन उनके करियर में अब बड़ा मायने रखेगा. इस दिन उन्होंने बेनोनी के विलोमूर पार्क में दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ टीम इंडिया को जीत दिलाकर रिकॉर्ड बुक हिला डाली.

वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए जीत दिलाने वाले सबसे युवा कप्तान बन गए हैं. महज 14 साल की उम्र में उन्होंने यह कारनामा करके पाकिस्तान के अहमद शहजाद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 15 साल 141 दिन की उम्र में बतौर कप्तान पहली वनडे जीत हासिल की थी. हालांकि वैभव बल्ले से फ्लॉप रहे. उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए थे. तीन मैचों की इस सीरीज में नियमित कप्तान आयुष म्हात्रे और उपकप्तान विहान मल्होत्रा नहीं खेल रहे. दोनों चोट से परेशान हैं. इसलिए वैभव को कप्तानी दी गई है. 

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो टीम इंडिया टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी थी. टॉप ऑर्डर से रन नहीं आए, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग की और टीम को 50 ओवर में 300 रनों तक पहुंचा दिया. भारत के लिए हरवंश पंगालिया ने शानदार 93 रन की पारी खेली, जबकि अंब्रीश ने 65 रन किए.

301 रनों के टारगेट के जवाब में साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम 27.4 ओवर में सिर्फ 148 रन ही बना सकी. इसके बाद मैच में बारिश और बिजली ने खलल डाला और फिर खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए मुकाबला पूरा नहीं हो सका. भारत को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 25 रन से जीत मिली.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11 ऐसी रही

साउथ अफ्रीका U19 प्लेइंग- जोरिच वैन शल्कविक, अदनान लागाडियन, मुहम्मद बुलबुलिया (c), जेसन रोल्स, अरमान मनैक, पॉल जेम्स, बैंडिले मबाथा, लेथाबो फाहलामोहलाका (w), जेजे बैसन, बयांदा माजोला, नटांडो सोनी

इंडिया U19 प्लेइंग 11- एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी (c), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (w), हरवंश पंगलिया, RS अंबरीश, कनिष्क चौहान, मोहम्मद एनान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

Vaibhav Suryavanshi

