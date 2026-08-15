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India vs Sri Lanka: केएल राहुल की चोट पर आया बड़ा अपडेट, क्या दूसरे दिन कर पाएंगे बैटिंग? कोच ने किया खुलासा

India vs Sri Lanka KL Rahul Injury: भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट के दौरान केएल राहुल के रिटायर्ड हर्ट होने से फैंस चिंतित थे. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने राहुल की फिटनेस पर बड़ा और राहत भरा अपडेट दिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 15, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:34 PM IST
India vs Sri Lanka: केएल राहुल की चोट पर आया बड़ा अपडेट, क्या दूसरे दिन कर पाएंगे बैटिंग? कोच ने किया खुलासा
Image Credit: गॉल में केएल राहुल चोटिल हो गए.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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