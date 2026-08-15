India vs Sri Lanka: केएल राहुल की चोट पर आया बड़ा अपडेट, क्या दूसरे दिन कर पाएंगे बैटिंग? कोच ने किया खुलासा

India vs Sri Lanka KL Rahul Injury: श्रीलंका में भारतीय टीम ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में अच्छी शुरुआत की. मुकाबले के पहले दिन शनिवार (15 अगस्त) को भारत ने टॉस जीतकर पहली पारी में स्टंप तक 2 विकेट पर 288 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर नाबाद हैं. ओपनर केएल राहुल को 77 रन के निजी स्कोर पर क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा था. दिन के खेल के बाद भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने राहुल की फिटनेस पर अपडेट दिया है.
कोटक ने भरोसा जताया है कि राहुल अब बेहतर महसूस कर रहे हैं और वह रविवार को अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए क्रीज पर लौट सकते हैं. टी ब्रेक के तुरंत बाद राहुल को शरीर के कई हिस्सों में क्रैम्प्स और बेचैनी महसूस हुई, जिसके चलते उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. भारतीय उप-कप्तान को मैदान पर ही मेडिकल सहायता दी गई और वह टीम फिजियो के साथ ड्रेसिंग रूम लौटे. उन्हें अपने दाएं हाथ, बाएं हाथ और पैरों में भी काफी तकलीफ और मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा था, जिसके कारण उन्हें बल्ला पकड़ने में भी दिक्कत आ रही थी.
कोटक ने राहुल की फिटनेस को लेकर चिंताओं को कम करते हुए कहा कि दिन का खेल खत्म होने तक वह ठीक महसूस कर रहे थे. कोच ने बताया, ''केएल ने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की. मुझे लगता है कि उन्हें केवल क्रैम्प्स हो रहे थे. दिन के अंत तक वह ठीक थे. अक्सर जब क्रैम्प्स शुरू होते हैं, तो वे हैमस्ट्रिंग, कमर या हाथ कहीं भी हो सकते हैं. फिलहाल वह बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और कल खेलने के लिए तैयार होने चाहिए.''
कोटक ने राहुल की खेल में लचीलेपन की काफी तारीफ की, जो सीमित ओवरों के क्रिकेट में मध्य क्रम में खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करते हैं. उन्होंने कहा कि जब एक सीनियर बल्लेबाज टीम की मदद के लिए किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार रहता है, तो वह टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है. राहुल बहुत जिम्मेदारी से खेल रहे हैं, बड़ी साझेदारियां कर रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.
केएल राहुल भारत को मजबूत शुरुआत देने वाले प्रमुख बल्लेबाजों में से एक थे. उन्होंने 162 गेंदों में नौ चौकों और एक छक्के की मदद से 77 रन बनाए और एक एंकर की भूमिका निभाई. उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ 150 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे भारत यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होने के झटके से उबर सका. राहुल के मैदान छोड़ने के बाद पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा.
भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 288/2 का मजबूत स्कोर बना लिया है और वह मैच पर पूरी तरह नियंत्रण में है. देवदत्त पडिक्कल 178 गेंदों में 131 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि ऋषभ पंत 27 रन बनाकर खेल रहे हैं. पडिक्कल का शतक पहले दिन का आकर्षण रहा, जिन्होंने चाय के बाद के सत्र में श्रीलंकाई गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किए. श्रीलंका को दिन भर में केवल दो सफलताएं मिलीं. जायसवाल 32 रन पर रन आउट हुए और कप्तान शुभमन गिल 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने.