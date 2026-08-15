देवदत्त पडिक्कल के शतक से लेकर केएल राहुल के चोट तक, 5 पॉइंट्स में समझें भारत के लिए कैसा रहा गॉल टेस्ट का पहला दिन?

India vs Sri Lanka 1st Test: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 73 ओवरों में 288/2 का स्कोर बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने घास वाली पिच पर बेहतरीन तकनीकी अनुशासन और लचीलापन दिखाया. भारत के लिए यह ऐतिहासिक 600वां टेस्ट मैच है, जिसे उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर यादगार बना दिया है.
दिन का सबसे शानदार प्रदर्शन युवा देवदत्त पडिक्कल का रहा, जिन्होंने सिर्फ अपने तीसरे मैच में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया. अनुभवी खिलाड़ी केएल राहुल के साथ मिलकर श्रीलंकाई बॉलिंग अटैक को परेशान किया और पारी के लिए एक मजबूत नींव रखी. दोनों ने शुरुआती दबाव कम किया और टीम को पूरी तरह से हावी होने की स्थिति में पहुंचाया.
Stumps on Day 1 in Galle!
Fifty partnership up between Devdutt Padikkal & Rishabh Pant
A fine opening day of the First #SLvIND Test for #TeamIndia as they reach 288/2 after 73 overs
See you tomorrow for Day 2 action.
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— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
1. देवदत्त पडिक्कल की पहली सेंचुरी
अपना सिर्फ तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे देवदत्त पडिक्कल ने जबरदस्त पारी खेली. वह 131 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी आक्रामक लेकिन कंट्रोल वाली पारी ने किसी भारतीय नंबर 3 बल्लेबाज के टेस्ट सेंचुरी बनाने के दो साल के सूखे को खत्म किया. पडिक्कल के शतक के बाद ड्रेसिंग रूम खुश हो गया .
2. केएल राहुल का धैर्य
राहुल ने पारी की शुरुआत से ही गजब का धैर्य दिखाया. पडिक्कल और केएल राहुल ने दूसरे विकेट के लिए शानदार 150 रन की साझेदारी की. राहुल ने स्पिन के खतरे को कम करने के लिए सावधानी बरती और बहुत सब्र के साथ पारी को संभाला. वहीं पडिक्कल ने शानदार फुटवर्क से बॉलर्स पर अटैक किया. इसका फायदा राहुल को मिला. वह आराम से श्रीलंकाई गेंदबाजों को थकाते रहे. उन्होंने अपनी पारी में 77 रन बनाए और रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे.
Century and counting
That feeling when you get to your Maiden Test Ton!
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3. राहुल बल्लेबाजी के दौरान चोटिल
पडिक्कल के साथ शानदार बल्लेबाजी करने वाले केएल राहुल शतक पूरा नहीं कर पाए हैं. वह चाय के विश्राम के बाद चोटिल होकर पवेलियन लौट गए. उन्हें हाथों और पैरों में गंभीर क्रैम्प्स (खिंचाव) के कारण मैदान छोड़ना पड़ा. उनके जाने के बाद ऋषभ पंत क्रीज पर आए और दिन का खेल खत्म होने तक 27 रन बनाकर नाबाद रहे.
4. स्पिन अटैक को बेहतर तरीके से खेला
ओपनर यशस्वी जायसवाल के 32 रन पर खराब रन आउट ने भारत की अच्छी शुरुआत को पटरी से उतार दिया था. हालांकि, बाद में राहुल और पडिक्कल ने पारी को संभाल लिया. राहुल के चोटिल होने के बाद मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल बड़ी पारी नहीं खेल पाए. शुभमन (16) श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या के हाथों आउट होने के बावजूद भारतीय बैटिंग यूनिट ने गॉल की घिसती हुई पिच पर स्पिन के खतरे को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया. मिडिल-ऑर्डर के टिके रहने के कारण जयसूर्या को सिर्फ एक ही ब्रेकथ्रू मिला.
5. बारिश ने 17 ओवर खराब किए
गॉल में बारिश ने मैच को काफी प्रभावित किया. इसके कारण दिन के खेल से 17 ओवरों की कटौती करनी पड़ी. खराब रोशनी और बारिश के कारण खेल को स्थानीय समयानुसार शाम 6:00 बजे समाप्त घोषित कर दिया गया. कई बार मैच को रोकना पड़ा और इससे बल्लेबाजों की लय भी खराब हुई. बारिश के कारण दिन में पूरे 90 ओवर नहीं हो पाए.