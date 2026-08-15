Add Zee Business As A Preferred Source
App

देवदत्त पडिक्कल के शतक से लेकर केएल राहुल के चोट तक, 5 पॉइंट्स में समझें भारत के लिए कैसा रहा गॉल टेस्ट का पहला दिन?

India vs Sri Lanka 1st Test: भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट के पहले दिन देवदत्त पडिक्कल के शानदार पहले टेस्ट शतक (131*) और केएल राहुल की जुझारू पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 288/2 का स्कोर बनाया. गॉल टेस्ट के पहले दिन के बारे में हम आपको यहां 5 पॉइंट्स में बता रहे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 15, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:21 PM IST
देवदत्त पडिक्कल के शतक से लेकर केएल राहुल के चोट तक, 5 पॉइंट्स में समझें भारत के लिए कैसा रहा गॉल टेस्ट का पहला दिन?
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट मैच. Photo Credit: X/@BCCI

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CJI Vs NALSAR: क्या विरोध करने पर छात्रों को वकील बनने से रोका जा सकता है?
2
3
4
5