IND vs SL: सरफराज-पडिक्कल की एंट्री, जुरेल-कृष्णा का कटेगा पत्ता, पहले टेस्ट में ऐसी हो सकती है भारत की Playing XI

India vs Sri Lanka, 1st Test: श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का सेलेक्शन करना कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है. भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी ऐसे हैं, जो प्लेइंग इलेवन में सेलेक्शन के दावेदार हैं. भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में सरफराज खान, ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडीक्कल जैसे बल्लेबाजों की मौजूदगी से प्लेइंग इलेवन का चुनाव और भी रोमांचक होने की उम्मीद हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच में भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरता है.
यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी श्रीलंका के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतर सकते हैं. वहीं, बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे. देवदत्त पडिक्कल ने पिछले हफ्ते कोलंबो के NCC ग्राउंड पर श्रीलंका XI के खिलाफ वार्म-अप मैच में शतक लगाकर नंबर तीन पर अपनी जगह पक्की कर ली थी. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल नंबर-4 और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे.
सरफराज खान की भी लगभग दो साल बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई है और वह ध्रुव जुरेल की नंबर-6 की जगह के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं. सरफराज खान का विकल्प नंबर-6 की जगह के लिए बहुत बढ़िया है. ध्रुव जुरेल की प्लेइंग इलेवन से छुट्टी हो सकती है. लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए नंबर-7 पर बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी में भी भारत को मजबूती देंगे. स्पिन डिपार्टमेंट में रवींद्र जडेजा के साथ मानव सुथार और कुलदीप यादव को भी मौका दिया जाएगा.
मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार भारत के फास्ट बॉलिंग अटैक का जिम्मा संभालेंगे. ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना होगा. श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान प्रसिद्ध कृष्णा, सारांश जैन, आकिब नबी को भारत की प्लेइंग इलेवन में मुश्किल ही मौका मिल पाएगा.
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सरफराज खान, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.