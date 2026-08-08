श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल तो कौन लेगा उनकी जगह? ये रहे 3 बड़े दावेदार

श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाले गॉल टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को प्रैक्टिस के दौरान दाहिने हाथ की उंगली में चोट लग गई है. शुभमन गिल इसी वजह से बीते दिन यानी शुक्रवार को श्रीलंकाई 11 के खिलाफ तीन दिन के वॉर्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे. पहले टेस्ट में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है.
शुभमन गिल के ठीक होने का समय अभी तय नहीं है. अगर शुभमन गिल गॉले में होने वाले पहले टेस्ट में नहीं खेल पाते हैं, तो उपकप्तान केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. इसके अलावा भारत को शुभमन गिल की जगह चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए एक बल्लेबाज की जरूरत होगी. टीम इंडिया के पास ऐसे 3 क्रिकेटर्स हैं, तो शुभमन गिल की जगह नंबर-4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. आइए नजर डालते हैं-
शुभमन गिल की जगह चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए देवदत्त पडिक्कल सबसे सही और संभावित विकल्प हैं. वह इस दौरे पर भारतीय बैटिंग यूनिट का अहम हिस्सा हैं. अगर शुभमन गिल उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. देवदत्त पडिक्कल को साई सुदर्शन के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है. साई सुदर्शन वार्म-अप मैच नहीं खेल रहे हैं और अभी तक टीम से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वह पैर की उंगली की चोट के कारण रिहैब में हैं. देवदत्त पडिक्कल ने नंबर चार पर काफी बल्लेबाजी की है और वह पिछले कुछ सालों में रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. देवदत्त पडिक्कल के नंबर चार पर आने से भारत की बैटिंग लाइन-अप में बहुत सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हो जाएंगे, लेकिन एक टेस्ट मैच के समाधान के तौर पर, यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए.
शुभमन गिल की जगह चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए रवींद्र जडेजा भी एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. हाल ही में, रवींद्र जडेजा के लंबे समय से स्पिन जोड़ीदार रहे रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें शानदार 'बैटिंग ऑल-राउंडर' कहा था. मौजूदा समय में दुनिया के सबसे अच्छे स्पिनरों में से एक होने के बावजूद, रवींद्र जडेजा भारतीय टीम के स्पिन अटैक की कमान नहीं संभालेंगे. ज्यादातर जिम्मेदारी कुलदीप यादव, मानव सुथार और शायद सारांश जैन पर होगी. फिर भी, रवींद्र जडेजा टीम के सबसे अच्छे और अनुभवी मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं और स्पिन के खिलाफ शानदार बैंटिग करते हैं. रवींद्र जडेजा ने पहले भी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की है और 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंद पर 40 रन बनाए थे.
ध्रुव जुरेल भी शुभमन गिल की जगह चौथे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. इस पोजीशन के लिए वह एक आसान विकल्प हैं. ध्रुव जुरेल दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उन्होंने चौथे से छठे नंबर के बीच बल्लेबाजी करते हुए 9 टेस्ट पारियां खेली हैं. ध्रुव जुरेल ने अब तक 34.14 की औसत से 478 रन बनाए हैं, जिनमें से ज्यादातर रन उन्होंने मुश्किल हालात में बनाए हैं. यह दिखाता है कि ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत के बैकअप से कहीं ज्यादा हैं और भारतीय टीम के लिए एक अतिरिक्त बल्लेबाज का ऑप्शन हैं. चूंकि ऋषभ पंत की जगह भी 100 प्रतिशत पक्की नहीं है, इसलिए ध्रुव जुरेल के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का यह एक बेहतरीन मौका हो सकता है.