गॉल टेस्ट के बीच में टीम इंडिया के लिए बुरी खबर! केएल राहुल को लगी चोट, मैदान छोड़कर वापस लौटे

India vs Sri Lanka 1st Test KL Rahul Injury: भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बड़ा झटका लगा. गॉल में मैच के पहले दिन शनिवार (15 अगस्त) को टीम के उपकप्तान केएल राहुल चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में गंभीर ऐंठन के कारण राहुल के 77 रन के निजी स्कोर पर रिटायर हर्ट होना पड़ा. वह टीम के फिजियो के साथ मैदान से बाहर चले गए.
राहुल ने 162 गेंदों का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था. शनिवार को खेल के आखिरी सत्र की शुरुआत में ही उन्हें मैदान से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. राहुल चाय के विश्राम के बाद देवदत्त पडिक्कल (85 रन नाबाद) के साथ अपनी पारी फिर से शुरू करने के लिए मैदान पर लौटे थे. हालांकि, चाय से पहले 51वें ओवर में ही उनके दाहिने हाथ के निचले हिस्से में ऐंठन महसूस हुई थी, जिसके लिए फिजियो ने उनका इलाज भी किया था.
Rock-solid knock!
21st Test FIFTY for #TeamIndia vice-captain KL Rahul
He and Devdutt Padikkal also complete un stand!
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— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
अंतिम सत्र की शुरुआत से ठीक पहले राहुल ने तुरंत अंपायरों को इशारा किया कि वह अत्यधिक परेशानी में हैं और बल्ला ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं. उनकी स्थिति तेजी से खराब हुई क्योंकि उनके बाएं हाथ और कलाई में भी खिंचाव महसूस होने लगा. मांसपेशियों में खिंचाव का असर उनके पैरों पर भी पड़ा, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चलने लगे और फिजियो की मदद से मैदान से बाहर गए.
राहुल को ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां चढ़ने में भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा था. भारतीय टीम के फिजियो कमलेश जैन उन्हें सहारा देकर मेहमान टीम के ड्रेसिंग रूम तक ले गए ताकि उनका आगे का उपचार किया जा सके. मैदान पर राहुल काफी दर्द में नजर आ रहे थे.
- Hope he returns later and score the well deserving Hundred in Sri Lanka, he has been the star at Galle with Padikkal. pic.twitter.com/tqpHEiLjlE
— Johns. (@CricCrazyJohns) August 15, 2026
राहुल के रिटायर हर्ट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए आए और पडिक्कल का साथ दिया. उस समय भारतीय टीम 53 ओवरों में 197/1 के स्कोर के साथ आरामदायक स्थिति में थी. राहुल के बाहर जाने से पडिक्कल के साथ उनकी 150 रनों की मैराथन साझेदारी का भी दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो गया.
राहुल ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होने के बाद पारी को संभाला था. गॉल की उमस भरी परिस्थितियों में खेलते हुए उन्होंने अपना 21वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया, जिसमें नौ चौके और एक छक्का शामिल था. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि राहुल भारत की पहली पारी में दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए कब तक फिट होंगे.