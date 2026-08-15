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गॉल टेस्ट के बीच में टीम इंडिया के लिए बुरी खबर! केएल राहुल को लगी चोट, मैदान छोड़कर वापस लौटे

India vs Sri Lanka 1st Test: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत के उप-कप्तान केएल राहुल को गंभीर मांसपेशियों में ऐंठन के कारण 77 रन पर रिटायर हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा. उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी की.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 15, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:22 PM IST
गॉल टेस्ट के बीच में टीम इंडिया के लिए बुरी खबर! केएल राहुल को लगी चोट, मैदान छोड़कर वापस लौटे
Image Credit: गॉल टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान केएल राहुल. Photo Credit: X/@BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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