India vs Sri Lanka: 3 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाज... प्लेइंग-11 में किसे मिलेगा मौका? कोच ने दे दिए संकेत

India vs Sri Lanka Galle Test: भारत और श्रीलंका के बीच बहुप्रतिक्षित टेस्ट सीरीज की शुरुआत शनिवार (15 अगस्त) को होने वाली है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया इस सीरीज में दोनों टेस्ट मैचों को जीतना चाहेगी. गॉल में स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलने की संभावना ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को संकोच में डाल दिया है. गौतम गंभीर और शुभमन गिल अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि 3 स्पिनर और दो तेज गेंदबाज कौन होंगे. क्या टीम 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरना चाहेगी या 4 स्पिनरों को प्लेइंग-11 में जगह देने पर सहमति बनेगी?
भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने मैच से दो दिन पहले इस बात के संकेत दे दिए हैं कि टीम बाएं हाथ के तीन स्पिनरों के साथ मैदान पर उतर सकती है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने वाले मानव सुथार प्लेइंग-11 में अपनी जगह बरकरार रख सकते हैं. उनके अलावा अनुभवी रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव भी मैदान पर उतर सकते हैं.
श्रीलंका के दक्षिणी तटीय शहर गॉल में गुरुवार की सुबह बारिश की हल्की फुहारों के साथ हुई. हालांकि, जैसे ही बादल छंटे, वहां की भीषण गर्मी और उमस ने खिलाड़ियों को परेशान करना शुरू कर दिया. इस चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में कड़ा अभ्यास किया. नेट सेशन के बाद मोर्ने मोर्कल ने मीडिया से बातचीत की. शनिवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच को लेकर टीम के संयोजन और पिच के विश्लेषण पर कई सवाल पूछे गए. भारत इस सीरीज के जरिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में अपनी स्थिति सुधारना चाहेगा.
भारत ने इस साल की शुरुआत में केवल एक टेस्ट मैच खेला था, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को हराया था. लंबे समय बाद टेस्ट फॉर्मेट में लौटने की चुनौती पर मोर्कल ने कहा, ''हम तैयारी के लिए 10 दिन पहले आए हैं ताकि खिलाड़ियों को ढलने का मौका मिले. लंबे समय तक रेड-बॉल क्रिकेट न खेलना एक चुनौती होगी, लेकिन हम दबाव बनाने के लिए तैयार हैं.''
गॉल की पिच पारंपरिक रूप से स्पिनरों की मददगार रही है. मोर्कल ने संकेत दिया कि भारत रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव जैसे तीन अलग तरह के बाएं हाथ के स्पिनरों को एक साथ उतार सकता है. उन्होंने कहा कि कुलदीप एक आक्रामक गेंदबाज हैं और इन तीनों के पास मैच में 20 विकेट लेने का हुनर है. मोर्कल अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण के अनुभव की कमी से चिंतित नहीं दिखे. उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने घरेलू स्तर पर कठिन परिस्थितियों में काफी क्रिकेट खेला है. उनके अनुसार, असली चुनौती यहां की भीषण गर्मी, उमस और कूकाबुरा गेंद का नरम होना होगी. गौरतलब है कि कूकाबुरा गेंद का सीम पुराना होने पर दब जाता है, जिससे गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं.
पिच के बारे में बात करते हुए मोर्कल ने कहा कि यह एक अच्छी सतह दिख रही है और खेल आगे बढ़ने के साथ इसमें बदलाव आएगा. उन्होंने खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दी, ताकि वे इन कठिन परिस्थितियों में लंबे स्पेल डाल सकें और सही क्षेत्रों में गेंदबाजी कर सकें. मोर्कल ने रिवर्स स्विंग की संभावना से इनकार नहीं किया. उन्होंने समझाया कि सुबह की बारिश की वजह से आउटफील्ड थोड़ी नरम हो सकती है, जिससे गेंद को रिवर्स होने में अधिक समय लग सकता है. हालांकि, उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाजों के पास छोटे स्पेल में विकेट लेने के अवसर हमेशा रहेंगे.
टीम की रणनीति पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करने और विपक्षी टीम पर दबाव बनाने पर टिकी है. मोर्कल ने स्पष्ट किया कि शुरुआती दो दिन बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होंगे. उन्होंने कहा, "टॉस जो भी जीते, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो बड़ा स्कोर बनाएं और गेंदबाजी में सही क्षेत्रों पर ध्यान दें.''