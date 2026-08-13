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India vs Sri Lanka: 3 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाज... प्लेइंग-11 में किसे मिलेगा मौका? कोच ने दे दिए संकेत

India vs Sri Lanka Galle Test: श्रीलंका के गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया की तैयारियां तेज हो गई हैं. गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने पिच की स्थिति, स्पिन तिकड़ी की भूमिका और मौसम की चुनौतियों पर खुलकर बात की.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 13, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:36 PM IST
India vs Sri Lanka: 3 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाज... प्लेइंग-11 में किसे मिलेगा मौका? कोच ने दे दिए संकेत
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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