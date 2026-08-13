India vs Sri Lanka: 3 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाज... प्लेइंग-11 में किसे मिलेगा मौका? कोच ने दे दिए संकेत

गॉल की पिच पारंपरिक रूप से स्पिनरों की मददगार रही है. मोर्कल ने संकेत दिया कि भारत रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव जैसे तीन अलग तरह के बाएं हाथ के स्पिनरों को एक साथ उतार सकता है. उन्होंने कहा कि कुलदीप एक आक्रामक गेंदबाज हैं और इन तीनों के पास मैच में 20 विकेट लेने का हुनर है. मोर्कल अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण के अनुभव की कमी से चिंतित नहीं दिखे. उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने घरेलू स्तर पर कठिन परिस्थितियों में काफी क्रिकेट खेला है. उनके अनुसार, असली चुनौती यहां की भीषण गर्मी, उमस और कूकाबुरा गेंद का नरम होना होगी. गौरतलब है कि कूकाबुरा गेंद का सीम पुराना होने पर दब जाता है, जिससे गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं.