India vs Sri Lanka 1st Test: शुभमन गिल फिट, प्लेइंग-11 पर सस्पेंस बरकरार, तीसरे नंबर पर फैंस को मिलेगा सरप्राइज?

India vs Sri Lanka 1st Test Predicted Playing XI: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल रविवार को कोलंबो वार्म-अप मैच की अंतिम पारी में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर लौट आए. उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की शुरुआत की. शुभमन ने 54 गेंद पर 44 रन की पारी खेली. इस दौरान 7 चौके उनके बल्ले से निकले. कप्तान की वापसी ने टीम इंडिया के मनोबल को काफी बढ़ा दिया है और चोटों से परेशान स्क्वॉड में नई जान फूंकी है. भारत ने इस अभ्यास मैच को 6 विकेट से अपने नाम किया.
कोलंबो में ट्रेनिंग के दौरान शुभमन के दाहिने हाथ की अंगुली में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह मैच के शुरुआती दो दिन नहीं खेल सके थे. उन्होंने वॉर्म-अप मैच के शुरुआती दो दिनों में बल्लेबाजी या फील्डिंग नहीं की. अब उनकी वापसी से नंबर-4 की परेशानी दूर हो गई है. वह पहले टेस्ट में मध्यक्रम की जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार है.
Mohammed Siraj with the winning runs
A successful chase in Colombo for #TeamIndia against SLC XI
Scorecard https://t.co/g7rdlUUjY2 pic.twitter.com/4rAFzHXWXN
— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
गिल की वापसी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय पर हुई है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाला है. मैदान पर उतरने से पहले कप्तान को रविवार सुबह 'नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब' ग्राउंड पर नेट में बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए देखा गया था. उनकी वापसी से टीम को फिटनेस के मोर्चे पर बड़ी मजबूती मिली है.
शुभमन गिल गुरुवार को अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे. उन्हें नेट में बल्लेबाजी के दौरान हाथ पर चोट लगी और फिर स्लिप कैचिंग प्रैक्टिस के दौरान दोबारा झटका लगा. हालांकि, शुरुआती जांच में कोई गंभीर फ्रैक्चर नहीं पाया गया था, लेकिन बीसीसीआई मेडिकल टीम ने एहतियात के तौर पर उन्हें दो दिन आराम देने का फैसला किया था. उनकी अनुपस्थिति में केएल राहुल ने टीम का नेतृत्व किया.
भारतीय टीम इस समय कई खिलाड़ियों की चोटों से परेशान है. दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण सीरीज से बाहर हैं, जिनकी जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा भी चोटों के कारण उपलब्ध नहीं हैं.
युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन पैर की चोट (स्ट्रेस फ्रैक्चर) के कारण टेस्ट सीरीज से लगभग बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है. बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, उनकी जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है. हालांकि, अंतिम फैसला बीसीसीआई द्वारा लिया जाना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि सरफराज जल्द ही टीम के साथ जुड़ सकते हैं.
सरफराज के टीम में आने की चर्चाओं के बीच देवदत्त पडिक्कल ने वॉर्म-अप मैच में जोरदार शतक मार दिया. उन्होंने पहली पारी में 164 गेंदों पर नाबाद 142 रन बनाए थे. इस दौरान पडिक्कल के बल्ले से 18 चौके निकले. उन्हें अपनी शानदार बल्लेबाजी से तीसरे क्रम के लिए दावा ठोक दिया. सुदर्शन की जगह पडिक्कल का चुना जाना लगभग तय है.
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज.