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India vs Sri Lanka 1st Test: शुभमन गिल फिट, प्लेइंग-11 पर सस्पेंस बरकरार, तीसरे नंबर पर फैंस को मिलेगा सरप्राइज?

India vs Sri Lanka 1st Test Predicted Playing XI: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. कप्तान शुभमन गिल चोट के बाद वार्म-अप मैच में बल्लेबाजी के लिए लौट आए हैं. वहीं, चोटिल साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किए जाने की संभावना है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 09, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:25 PM IST
India vs Sri Lanka 1st Test: शुभमन गिल फिट, प्लेइंग-11 पर सस्पेंस बरकरार, तीसरे नंबर पर फैंस को मिलेगा सरप्राइज?
Image Credit: भारतीय क्रिकेट टीम. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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