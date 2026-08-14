IND vs SL Weather: 15 अगस्त को मैच देखने का है प्लान? कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, जानें गॉल के मौसम का हाल

India vs Sri Lanka Test Weather: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. करोड़ों भारतीय फैंस टीम इंडिया को क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में खेलते देखने के लिए बेताब हैं. इस साल फैंस को T20 मैचों का तो भरमार देखने को मिला है, लेकिन भारत ने 2026 में अब तक सिर्फ एक टेस्ट खेला है, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो WTC का हिस्सा नहीं था. श्रीलंका में शुभमन गिल एंड कंपनी का कड़ा इम्तेहान होने वाला है. भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट खेले जाएंगे. पहला मैच 15-19 अगस्त तक गॉल में होगा.
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्रिकेट फैंस टीम इंडिया को एक्शन में देखने के लिए उत्साहित हैं. छुट्टी के दिन प्रशंसक अपने टीवी के आगे चिपक कर टेस्ट मैच का आनंद लेना चाहते हैं. अगर आप भी उन फैंस में से हैं और 15 अगस्त को भारत-श्रीलंका टेस्ट के पहले दिन का खेल देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि गॉल में मौसम का क्या हाल है?
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच से पहले फैंस के लिए थोड़ी बुरी खबर है. दरअसल, 15 अगस्त को गॉल में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा, मतलब बारिश होने की संभावना है. AccuWeather की रिपोर्ट के अनुसार 15 अगस्त को गॉल में बारिश की संभावना 82 प्रतिशत है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सुबह के समय हल्की बारिश और अधिक ह्यूमिडिटी वाला मौसम देखने को मिल सकता है.
मौसम रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश दखल देगी. हालांकि, पूरे दिन लगातार बारिश के आसार नहीं हैं. 15 अगस्त को गॉल में लगभग डेढ़ घंटे बारिश का अनुमान लगाया गया है. ऐसे में मैच के दौरान बीच-बीच में मौसम बाधा बन सकता है, लेकिन फिलहाल पूरा दिन धुलने की संभावना कम नजर आती है.
तापमान: अधिकतम 30°C (ह्यूमिडिटी के कारण 36°C जैसा महसूस होगा) / न्यूनतम 28°C
दिन के हालात: बीच-बीच में आंधी-तूफान और कहीं-कहीं बारिश (शुरुआत में बारिश की संभावना लगभग 55%–65%).
रात के हालात: हल्की बारिश या बादल छाए रहेंगे.
ह्यूमिडिटी: ज्यादा, लगभग 76% से 80%.
हवा: पश्चिम से लगभग 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आम तौर पर शुरुआती दो दिनों में बल्लेबाजों के लिए अच्छी होती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह स्पिनरों के लिए बहुत मददगार हो जाती है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना और बड़ा स्कोर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्निंग ट्रैक पर तीसरी और चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता है.
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड मिलाजुला रहा है. इस मैदान पर टीम इंडिया ने अभी तक 5 टेस्ट खेले हैं. दो मैचों में जीत मिली है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है. भारत ने गॉल में आखिरी टेस्ट 2017 में खेला था. विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया को उस मैच में 304 रनों से जीत मिली थी.
भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकीब नबी, सरफराज खान
श्रीलंका का स्क्वॉड: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरु उदारा, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका