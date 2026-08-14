IND vs SL Weather: 15 अगस्त को मैच देखने का है प्लान? कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, जानें गॉल के मौसम का हाल

India vs Sri Lanka Test Weather: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. करोड़ों भारतीय फैंस टीम इंडिया को क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में खेलते देखने के लिए बेताब हैं. इस साल फैंस को T20 मैचों का तो भरमार देखने को मिला है, लेकिन भारत ने 2026 में अब तक सिर्फ एक टेस्ट खेला है, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो WTC का हिस्सा नहीं था. श्रीलंका में शुभमन गिल एंड कंपनी का कड़ा इम्तेहान होने वाला है. भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट खेले जाएंगे. पहला मैच 15-19 अगस्त तक गॉल में होगा.