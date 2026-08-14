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IND vs SL Weather: 15 अगस्त को मैच देखने का है प्लान? कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, जानें गॉल के मौसम का हाल

IND vs SL 1st Test Weather: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगा.अगर आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत-श्रीलंका टेस्ट के पहले दिन का खेल देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि गॉल में मौसम का क्या हाल है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 14, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:45 AM IST
IND vs SL Weather: 15 अगस्त को मैच देखने का है प्लान? कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, जानें गॉल के मौसम का हाल
Image Credit: IND VS SL 1st Test Weather (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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