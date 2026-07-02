IND vs SL Test: अगले महीने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगी Team India, शेड्यूल का हुआ ऐलान

India vs Sri Lanka 2 Match Test Series 2026: टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है, जहां वो पहले 5 टी20 आई और फिर 3 वनडे भी खेलेगी. इंग्लैंड दौरा 19 जुलाई को खत्म होगा. इसके ठीक बाद टीम इंडिया को श्रीलंका का दौरा करना है, जहां वो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. 2 जुलाई यानी आज श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस सीरीज के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है.
यह सीरीज मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होगी. वर्तमान में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारतीय टीम पांचवें, जबकि श्रीलंकाई टीम छठे स्थान पर काबिज है. लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज बेहद अहम होने वाली है.
भारतीय टीम के लिहाज से यह दौरा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि साल 2017 के बाद यह पहला मौका होगा, जब टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए श्रीलंकाई सरजमीं पर कदम रखेगी. पिछले 9 सालों में भारत ने श्रीलंका में सीमित ओवरों (वनडे और टी20) की सीरीज तो खेली हैं, लेकिन पारंपरिक रेड-बॉल क्रिकेट का मुकाबला लंबे समय बाद देखने को मिलेगा. अब अगले महीने यह इंतजार खत्म होने वाला है.
सीरीज का पहला मुकाबला स्पिनरों की मददगार मानी जाने वाली गॉल की खूबसूरत पिच पर खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मैदान पर आयोजित होगा. टीम इंडिया यहां शुभमन गिल की कप्तानी में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. गिल पहली बार बतौर कप्तान श्रीलंका दौरे पर टेस्ट खेलते नजर आएंगे.
पहला टेस्ट मैच: 15 से 19 अगस्त, गॉल
दूसरा टेस्ट मैच: 23 से 27 अगस्त, सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो
शेड्यूल के ऐलान के साथ ही एक दिलचस्प बात सामने आई है. इससे पहले दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों (BCCI और SLC) के बीच इस दौरे पर टेस्ट मैचों के अलावा तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल (T20I) सीरीज जोड़ने को लेकर भी चर्चा हुई थी. हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) द्वारा जारी की गई ताजा मीडिया विज्ञप्ति में इन टी20 मुकाबलों का कोई जिक्र नहीं किया गया है. ऐसे में यह साफ है कि फिलहाल फोकस केवल दो टेस्ट मैचों पर ही रहने वाला है.