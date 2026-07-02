Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs SL Test: अगले महीने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगी Team India, शेड्यूल का हुआ ऐलान

India vs Sri Lanka 2 Match Test Series 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने अगस्त 2026 में होने वाली भारत बनाम श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के आधिकारिक कार्यक्रम और तारीखों का ऐलान कर दिया है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 02, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:12 PM IST
IND vs SL Test: अगले महीने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगी Team India, शेड्यूल का हुआ ऐलान
Image Credit: India vs Sri Lanka 2 Match Test Series 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
AI की रफ्तार पड़ी धीमी! एशियाई बाजारों में गिरावट, लेकिन IT स्टॉक्स ने मारी बाजी
Indian stock market46 min ago
2
Sanae Takaichi55 min ago
3
Aaron Summers58 min ago
4
Garud Puran1 hr ago
5
Rao Bahadur1 hr ago