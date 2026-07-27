श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल बनाएंगे ये 5 महारिकॉर्ड, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी छूट जाएंगे पीछे

India vs Sri Lanka Test: भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका की धरती पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल के तहत अगस्त में खेली जाएगी. पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल के गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल 5 महारिकॉर्ड बना सकते है. आइए एक नजर डालते हैं, उन 5 महारिकॉर्ड पर:
शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे करने के करीब हैं. श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में अगर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल कम से कम 31 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन का आंकड़ा पार कर लेंगे. शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए 41 टेस्ट मैचों में 44.31 की औसत से 2969 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 11 शतक और 8 अर्धशतक जमाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 269 रन है.
टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अगर श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1 शतक जड़ने में कामयाब रहते हैं, तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. शुभमन गिल इसी के साथ ही इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट को पीछे छोड़ देंगे, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में अभी तक 13 मुकाबलों में 5 शतक ठोके हैं. शुभमन गिल ने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में अभी तक 8 मुकाबलों में 5 शतक जमाए हैं.
शुभमन गिल ने भारत के टेस्ट कप्तान के तौर पर अभी तक 6 शतक ठोके हैं. अगर वह श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2 शतक ठोक देते हैं, तो वह बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. सचिन तेंदुलकर ने भारत के कप्तान के तौर पर 7 टेस्ट शतक ठोके थे.
शुभमन गिल ने अभी तक ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में 8 टेस्ट मैचों की 14 पारियों में 79.16 की औसत से 950 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने अभी तक ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में 5 शतक और 1 अर्धशतक जमाए हैं. इस दौरान शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 269 रन है. शुभमन गिल अगर श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में कम से कम 50 रन और बना लेते हैं, तो वह ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में 1000 रन बनाने वाले भारत के पहले और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में अभी तक इंग्लैंड के दो बल्लेबाज जो रूट (1108 रन) और हैरी ब्रूक (1056 रन) ही रन का आंकड़ा पार कर पाएं हैं.
भारत अगर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का 2-0 से सूपड़ा साफ कर देता है, तो बतौर भारतीय कप्तान शुभमन गिल इतिहास रच देंगे. शुभमन गिल की कप्तानी में अभी तक टीम इंडिया ने 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 3 मैच गंवाएं हैं. भारत का एक मैच इस दौरान ड्रॉ भी रहा है. भारत अगर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का 2-0 से सूपड़ा साफ कर देता है, तो शुभमन गिल के खाते में बतौर टेस्ट कप्तान 7 टेस्ट मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. शुभमन गिल इसी के साथ ही भारत को सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जिताने वाले कप्तानों की लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी को पीछे छोड़ देंगे. बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में भारत ने 22 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें से उसने 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 11 मैच गंवाएं. इसके अलावा भारत के 5 मैच ड्रॉ रहे.