IND vs SL: भारत से मिली हार के बाद भड़के श्रीलंका के कोच, कैमरे के सामने की ये शर्मनाक हरकत

कोलंबो: भारत ने श्रीलंका को कोलंबो में खेले गए दूसरे वनडे मैच में रोमांचक तरीके से हरा दिया. श्रीलंका ने जीता हुआ मैच भारत को तोहफे में दे दिया, जिससे श्रीलंकाई हेड कोच मिकी ऑर्थर (Mickey Arthur) भड़क गए और कैमरे के सामने उनकी अजीब हरकत सामने आ गई.

हार के बाद भड़के श्रीलंका के कोच

दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार ने मिलकर श्रीलंका से जीत छीन ली. सबसे ज्यादा दर्द श्रीलंकाई कोच मिकी आर्थर के चेहरे पर नजर आया. मिकी आर्थर को इतना गुस्सा दिखाया कि वह श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर चिल्लाते हुए नजर आए. मिकी आर्थर की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई. इसके बाद मिकी आर्थर के पर जमकर MEMES वायरल हुए.

Mickey Arthur In Last 5 Overs :- #INDvSL pic.twitter.com/mqBKZkncfR

Mickey Arthur is most entertaining head coach in international cricket. One camera is always dedicated to him.#INDvSL pic.twitter.com/IINE4MxHFd

— I'm in hate with you (@Forshitssake25) July 20, 2021