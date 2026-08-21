IND vs SL: कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में कैसा है भारत का रिकॉर्ड? श्रीलंका का 2-0 से सूपड़ा साफ करने के लिए करना होगा ये कमाल

India vs Sri Lanka 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मैदान पर खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने गॉल में पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीतकर इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. भारत अगर कोलंबो में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लेता है, तो वह दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का 2-0 से सूपड़ा साफ कर देगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए अब भारत का हर एक टेस्ट मैच जरूरी है.
श्रीलंका के खिलाफ गॉल में पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की पॉइंट्स टेबल में भारत का जीत प्रतिशत 48.15 से बढ़कर 53.33 हो गया है. अब भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) फाइनल से पहले 8 टेस्ट मैच और खेलने हैं. अगर शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया इन 8 टेस्ट मैचों में से 6 टेस्ट मैच जीत लेती है और दो मुकाबले हार जाती है, तो उसका जीत प्रतिशत 62.96 तक पहुंच जाएगा. अगर भारत सात टेस्ट मैच जीतता है और सिर्फ एक हारता है, तो उसका जीत प्रतिशत 68.52 तक बढ़ सकता है. इसलिए कोलंबो टेस्ट जीतना भारत के लिए बहुत अहम है.
कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में भारत ने अभी तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उसे 3 मैचों की जीत और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, 4 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. भारत ने साल 2010 में कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब के इस मैदान पर एक टेस्ट मैच के दौरान 707 रन भी बनाए थे. कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर कुल मिलाकर अभी तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं. श्रीलंका ने इस मैदान पर 22 टेस्ट मैच जीते हैं. 22 जीत के अलावा, श्रीलंका को 10 मैचों में हार मिली है और 14 मैच ड्रॉ रहे हैं. भारत के खिलाफ 9 मैचों में श्रीलंका ने 2 जीत हासिल की हैं, 4 मैच ड्रॉ रहे हैं और 3 मैचों में उन्हें हार मिली है.
कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम पर दर्ज है. श्रीलंका ने साल 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में 756/5 का स्कोर बनाया था. श्रीलंका ने इस मैदान पर छह बार 600 से ज्यादा रन बनाए हैं. सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड भी श्रीलंका के ही नाम पर दर्ज है. श्रीलंका की टीम साल 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 81 रन पर ऑलआउट हो गई थी. सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी श्रीलंका के ही नाम पर दर्ज है. श्रीलंका ने साल 2008 में भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच पारी और 239 रनों से जीता था.
श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर 74.89 की औसत से सबसे ज्यादा 2921 रन बनाए हैं. महेला जयवर्धने ने इस मैदान पर 11 शतक और 9 अर्धशतक ठोके हैं. साल 2006 में इस मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ महेला जयवर्धने ने 374 रन का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बनाया था. वहीं, कुमार संगकारा ने कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर टेस्ट में तीन दोहरे शतक लगाए हैं. कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मुथैया मुरलीधरन के नाम हैं. मुथैया मुरलीधरन ने यहां 24 टेस्ट मैचों में 20.69 की औसत से 166 विकेट लिए हैं. श्रीलंका के मौजूदा लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने यहां तीन मैचों में 15 विकेट लिए हैं. साल 2014 में श्रीलंका के पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर रंगना हेराथ ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 127 रन देकर 9 विकेट झटके थे.
कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां बाउंस आमतौर पर एक जैसा रहता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए अपने शॉट खेलना आसान हो जाता है. मैच आगे बढ़ने पर भी पिच बहुत ज्यादा खराब नहीं होती है. भारत ने साल 2017 में दिखाया था कि यह पिच बल्लेबाजी के लिए कितनी अच्छी हो सकती है. भारत ने तब पहली पारी में 622 रन बनाए थे और श्रीलंका को पारी और 53 रनों से हराया था. भारत को साल 2017 में खेले गए उसी मैच की तर्ज पर ही श्रीलंका के खिलाफ अगले टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 600 से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाने होंगे. इसके बाद भारत के स्पिन गेंदबाजों रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव में इतना दमखम है कि वह श्रीलंका को दोनों पारियों में ऑलआउट कर सकते हैं.