IND vs SL: कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन बारिश बनेगी विलेन! भारत के हाथ से कहीं फिसल न जाए बाजी

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर जारी है. इस टेस्ट मैच के चौथे दिन बारिश का बड़ा खतरा है, क्योंकि बुधवार को कोलंबो में बीच-बीच में बारिश होने की उम्मीद है. तीसरे दिन भी मैच के दौरान कई बार बारिश हुई, जिससे आखिरी सेशन में खेल जल्दी खत्म करना पड़ा. भारत उस समय मैच जीतने की मजबूत स्थिति में था.
भारतीय टीम को अब टेस्ट मैच के चौथे दिन सोनल दिनुशा (85) और लाहिरू कुमारा (8) की जोड़ी का सामना करना होगा, जो अभी भी क्रीज पर डटी है. टीम इंडिया को इसके अलावा बारिश से भी निपटना होगा, क्योंकि चौथे दिन इसका खतरा बना हुआ है. AccuWeather के अनुसार, बुधवार को बारिश की 97 प्रतिशत संभावना है और बीच-बीच में बारिश होने की उम्मीद है. मंगलवार को यह संभावना 96 प्रतिशत थी और दोपहर में थोड़ी बारिश की उम्मीद थी, जिससे खेल का लगभग एक घंटा खराब हो गया.
टेस्ट मैच के चौथे दिन हर घंटे बारिश की भविष्यवाणी की गई है. स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे बारिश की संभावना 85 प्रतिशत है और खेल शुरू होने के समय सुबह 9 बजे बारिश की संभावना 75 प्रतिशत है. बारिश की संभावना सुबह 10 बजे 49 प्रतिशत, 11 बजे 75 प्रतिशत, फिर दोपहर 12 बजे 68 प्रतिशत और दोपहर 1 बजे 49 प्रतिशत है. इससे पता चलता है कि टेस्ट मैच के चौथे दिन बारिश का असर दिखेगा. दोपहर 2 बजे बारिश की संभावना 56 प्रतिशत, 3 बजे 63 प्रतिशत, 4 बजे 45 प्रतिशत, 5 बजे 53 प्रतिशत और 6 बजे 45 प्रतिशत बताई गई है.
मंगलवार को कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन बारिश की वजह से खेल जल्दी खत्म करना पड़ा, लेकिन सोनल दिनुशा की शानदार नाबाद 85 रन की पारी ने श्रीलंका की उम्मीदें जिंदा रखीं. श्रीलंका ने दिन का खेल 265/8 के स्कोर पर खत्म किया, जो भारत की पहली पारी के विशाल स्कोर 503/9 से अभी भी 239 रन पीछे है. मेजबान टीम को फॉलोऑन से बचने के लिए अभी 39 रन और चाहिए. सोनल दिनुशा 85 और लाहिरू कुमारा 8 रन बनाकर नाबाद हैं.
श्रीलंका की पारी को जल्दी खत्म करने की भारत की कोशिश में दिनुशा सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं. उन्होंने नौवें विकेट के लिए लाहिरू कुमारा के साथ 35 रन जोड़े हैं, जिससे मेजबान टीम भारतीय गेंदबाजों के जबरदस्त हमले का सामना कर पाई है. 81वें ओवर में दूसरी नई गेंद ली गई, लेकिन जल्द ही बारिश ने खेल में खलल डाला और मैदान को कवर से ढकना पड़ा. हालात खराब होने के कारण अंपायरों ने दिन का खेल खत्म करने का फैसला किया. दिनुशा की इस पारी ने उन्हें एक खास लिस्ट में भी शामिल कर दिया. वह जहीर अब्बास और एवर्टन वीक्स के बाद भारत के खिलाफ अपनी पहली तीन टेस्ट पारियों में से हर एक में 80 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए.