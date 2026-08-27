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भारत के हाथ में मैच, आखिरी दिन कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, जानें कोलंबो में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

India vs Sri Lanka 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच जारी दूसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर खड़ा है. टीम इंडिया की स्थिति अभी भी मजबूत है और 4 विकेट लेते ही उनका काम आसान हो जाएगा. हालांकि, कोलंबो में बारिश विलेन साबित हो सकती है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 27, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:26 AM IST
भारत के हाथ में मैच, आखिरी दिन कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, जानें कोलंबो में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
Image Credit: Ind vs SL Weather: कोलंबो में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज ( AP Photo)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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