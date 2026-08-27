भारत के हाथ में मैच, आखिरी दिन कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, जानें कोलंबो में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

India vs Sri Lanka 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर खड़ा है. कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत है, लेकिन ये भी कहना होगा कि श्रीलंका ने भी इस मैच में थोड़ी वापसी की है. मेजबान को पहली पारी में 290 रनों पर निपटाने के बाद भारत ने फॉलो ऑन देने का बड़ा फैसला किया. इसके जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए हैं और उनके पास 16 रनों की बढ़त है. इस लिहाज से देखें तो मैच पर अभी भी टीम इंडिया का कंट्रोल है, लेकिन बारिश भारत का खेल बिगाड़ सकती है.
कोलंबो में खेला जा रहा ये टेस्ट बारिश के साये में रहा है. राहत की बात ये है कि अभी तक ज्यादा ओवरों का नुकसान नहीं हुआ है. फैंस यही उम्मीद करेंगे कि रोमांचक मुकाबले में बारिश विलेन नहीं बनेगी और आखिरी दिन गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं कि भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट के 5वें दिनकोलंबो में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.
Accuweather के अनुसार, गुरुवार, 27 अगस्त को कोलंबो में बारिश होने की संभावना है. सुबह 9 बजे के आसपास आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है, और दिन के अगले तीन घंटों के दौरान बारिश हो सकती है. दोपहर का सेशन बादलों के साथ शुरू होगा, लेकिन बारिश फिर से शुरू हो सकती है और खेल में रुकावट डाल सकती है. शाम के सेशन में भी बारिश जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि शाम 5 बजे के आसपास थोड़ी राहत मिल सकती है.
दिन के समय बहुत ज़्यादा उमस रहने की उम्मीद है और नमी का स्तर 84 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. अगले साल होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा.
कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे मैच कि बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 503 रनों का पहाड़ खड़ा किया. देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल ने शानदार शतक जड़ा. इसके जवाब में श्रीलंका ने 290 रन बनाए. सोनल दिनुशा ने 103 रन और पसिंदु सूरियाबंदारा ने 80 रनों की अच्छी पारी खेलकर श्रीलंका को मैच में बनाए रखा. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने फॉलो-ऑन देने के फैसला किया. इसके जवाब में श्रीलंका ने 229 रनों पर 6 विकेट खो दिए हैं. दूसरी पारी में भी पसिंदु ने शानदार पारी खेली, लेकिन शतक से चूक गए. वो 92 रन बनाकर मानव सुथार का शिकार बने. फिलहाल क्रीज पर सोनल दिनुशा और केशरा नुवानथा मौजूद हैं. श्रीलंका 16 रन से आगे है.