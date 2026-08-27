भारत के हाथ में मैच, आखिरी दिन कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, जानें कोलंबो में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

India vs Sri Lanka 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर खड़ा है. कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत है, लेकिन ये भी कहना होगा कि श्रीलंका ने भी इस मैच में थोड़ी वापसी की है. मेजबान को पहली पारी में 290 रनों पर निपटाने के बाद भारत ने फॉलो ऑन देने का बड़ा फैसला किया. इसके जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए हैं और उनके पास 16 रनों की बढ़त है. इस लिहाज से देखें तो मैच पर अभी भी टीम इंडिया का कंट्रोल है, लेकिन बारिश भारत का खेल बिगाड़ सकती है.