'समय बर्बाद कर रहे...', सरफराज के स्लेजिंग जाल में फंसे श्रीलंकाई कप्तान, स्टंप माइक में कैद हुई बातचीत

Sarfaraz Khan Sledging Dhananjaya de Silva: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में एक मजेदार वाकया देखने को मिला. कोलंबो में मुकाबले के तीसरे दिन मंगलवार (25 अगस्त) को सरफराज खान का वीडियो वायरल हो गया. चोटिल ऋषभ पंत की जगह सब्स्टीट्यूट फील्डर के रूप में मैदान पर उतरे सरफराज खान ने अपनी फील्डिंग से प्रभावित किया. शॉर्ट लेग पोजीशन पर फील्डिंग करते हुए उनकी लगातार बयानबाजी ने श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा और विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को इस कदर परेशान किया कि दोनों अंततः अपना विकेट गंवा बैठे.
श्रीलंका की पहली पारी के दौरान जब स्पिनर मानव सुथार गेंदबाजी करने आए, तो श्रीलंकाई कप्तान ने गेंदबाज के हाथ के पीछे किसी हलचल के कारण खेल रोक दिया था. सरफराज ने इस पल का फायदा उठाते हुए धनंजय का ध्यान भटकाने की कोशिश की और उन्हें गेंद पर ध्यान लगाने को कहा. स्टंप माइक में उन्हें यह कहते सुना गया, ''वहां कुछ नहीं है भाई. आप वहां देख रहे हो. आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो भाई. डरो मत, आप कप्तान हो. कम ऑन भाई! आप उस तरफ क्यों परेशान हो रहे हो. सीधा देखो.''
सरफराज खान की यह मनोवैज्ञानिक चाल जल्द ही रंग लाई. मानव सुथार ने उसी ओवर में धनंजय डी सिल्वा को आउट कर दिया, जब बल्लेबाज ने एक फ्लाइटेड गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले बैठी. विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के दस्तानों से टकराने के बाद गेंद स्लिप की ओर गई, जहां केएल राहुल ने डगमगाते हुए एक बेहतरीन कैच पूरा किया. धनंजय डी सिल्वा मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.
जब निरोशन डिकवेला क्रीज पर आए, तब भी सरफराज ने अपनी बात-चीत जारी रखी. भारत ने इस विकेटकीपर-बल्लेबाज के खिलाफ शॉर्ट-पिच गेंदों की रणनीति का इस्तेमाल किया, जो पहले टेस्ट में भी बेहद सफल रही थी. मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के बीच मुस्कान के साथ बातचीत हो रही थी, लेकिन अंत में जीत सरफराज की ही हुई. डिकवेला ने मोहम्मद सिराज की एक गेंद पर ग्लव्स का किनारा लगाया, जो सीधे विकेटकीपर जुरेल के हाथों में समा गई. उनके आउट होने से मैच पर भारत की पकड़ और मजबूत हो गई.
500 runs on the board. 5,000 words from Sarfaraz Khan.
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 25, 2026
कप्तान शुभमन गिल ने भारत की पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की थी. भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल (117 रन) और ध्रुव जुरेल (नाबाद 115 रन) ने शानदार शतक लगाए, जबकि ऋषभ पंत ने भी 63 रनों की आतिशी पारी खेली थी. वहीं, श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार विकेट चटकाए. श्रीलंका ने तीसरे दिन स्टंप तक 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं. वह 238 रन पीछे है और उसे फॉलोऑन बचाने के लिए अभी 39 रन चाहिए. सोनल दिनुशा 85 रन बनाकर नाबाद हैं. पसिंदु सूर्याबंडारा ने 80 रन बनाए.