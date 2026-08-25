Add Zee Business As A Preferred Source
App

'समय बर्बाद कर रहे...', सरफराज के स्लेजिंग जाल में फंसे श्रीलंकाई कप्तान, स्टंप माइक में कैद हुई बातचीत

Sarfaraz Khan Sledging Dhananjaya de Silva: कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन सरफराज खान ने शॉर्ट लेग से अपनी तीखी स्लेजिंग से श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा और निरोशन डिकवेला को परेशान किया. दोनों खिलाड़ी लगातार स्लेजिंग से परेशान होकर आउट हो गए.

Edited ByRohit Raj
Published: Aug 25, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:51 PM IST
'समय बर्बाद कर रहे...', सरफराज के स्लेजिंग जाल में फंसे श्रीलंकाई कप्तान, स्टंप माइक में कैद हुई बातचीत
Image Credit: धनंजय डी सिल्वा और सरफराज खान. Photo Credit: X

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली HC ने ITC के खिलाफ ‘100%’ दावों पर FSSAI की कार्रवाई पर लगाई रोक
2
3
4
5