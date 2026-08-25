IND vs SL: 2 विकेट को तरसा भारत, श्रीलंका के दिनुशा बने दीवार, 5 प्वाइंट्स में समझें तीसरे दिन का पूरा हाल

IND vs SL 2nd Test: श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में टीम इंडिया का दबदबा जारी है. भारत ने पहली पारी में 503 रन बोर्ड पर टांग दिए थे. जवाब में श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. एक समय टीम 200 के स्कोर के लिए तरस रही थी, लेकिन 7वें नंबर पर उतरे सोनल दिनुशा ने भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया. तीसरे दिन 85 रन पर नाबाद लौटे और श्रीलंका ने 265 रन के स्कोर पर दिन का खेल खत्म किया. अब फॉलोऑन से बचने के लिए श्रीलंका 39 रन दूर है.
भारत ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. देवदत्त पडिक्कल ने पहले ही दिन 12 चौकों की मदद से 117 रन बनाकर जीत की नींव रख दी थी. शुभमन गिल (50) और ऋषभ पंत (63) ने अर्धशतक ठोके. दूसरे दिन ध्रुव जुरेल के चर्चे रहे, जिन्होंने नाबाद 115 रन ठोके. शुभमन गिल ने 503 रन के स्कोर पर भारत की पारी को घोषित कर दिया. तीसरे दिन का पूरा लेखा-जोखा नीचे समझा जा सकता है.
श्रीलंकाई टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया. 2 विकेट दूसरे दिन ही गिर गए थे, तीसरे दिन का आगाज कामिल मिशारा के विकेट से हुआ. ये विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के खाते आया. इसके बाद पसिंदु सूरियाबंदारा ने मैच में जान डाली.
पसिंदु ने 133 गेंद में 80 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके देखने को मिले. ये बहुमूल्य विकेट रवींद्र जडेजा ने झटका, इसके बाद एक बार फिर श्रीलंकाई टीम मुश्किल में दिखी. कामिंदु मेंडिस 32, कप्तान धनंजय डि सिल्वा 8 जबकि निरोशन डिकवेला ने 0 रन पर अपने विकेट गंवाया.
श्रीलंका के सोनल दिनुशा श्रीलंका के वन मैन आर्मी साबित हुए. उन्हें आउट करने के लिए टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दिनुशा डटे रहे. दिनुशा 85 रन पर नाबाद हैं और श्रीलंका के पास महज 2 विकेट शेष हैं.
श्रीलंका की टीम पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है. फॉलोऑन से बचने के लिए टीम को अभी 39 रन की दरकार है. सभी की नजरें दिनुशा पर हैं, जिनके सामने भारतीय गेंदबाज संघर्ष करते दिखे.
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भारत की तरफ से रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज के खाते 1-1 विकेट आया. डेब्यूटेंट सारांश जैन ने 18 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ. अब देखना होगा कि श्रीलंकाई टीम फॉलोऑन बचा पाती है या नहीं.