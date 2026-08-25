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IND vs SL: 2 विकेट को तरसा भारत, श्रीलंका के दिनुशा बने दीवार, 5 प्वाइंट्स में समझें तीसरे दिन का पूरा हाल

India vs Sri Lanka 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट में तीन दिन का खेल खत्म हो चुका है. भारत के 503 रन के जवाब में श्रीलंका संघर्ष करती नजर आ रही है. 5 प्वाइंट्स में तीसरे दिन के खेल का लेखा-जोखा आप समझ सकते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 25, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:22 PM IST
IND vs SL: 2 विकेट को तरसा भारत, श्रीलंका के दिनुशा बने दीवार, 5 प्वाइंट्स में समझें तीसरे दिन का पूरा हाल
Image Credit: कोलंबो टेस्ट में जीत की तरफ भारत. (PIC-IANS)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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