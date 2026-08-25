IND vs SL: 2 विकेट को तरसा भारत, श्रीलंका के दिनुशा बने दीवार, 5 प्वाइंट्स में समझें तीसरे दिन का पूरा हाल

IND vs SL 2nd Test: श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में टीम इंडिया का दबदबा जारी है. भारत ने पहली पारी में 503 रन बोर्ड पर टांग दिए थे. जवाब में श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. एक समय टीम 200 के स्कोर के लिए तरस रही थी, लेकिन 7वें नंबर पर उतरे सोनल दिनुशा ने भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया. तीसरे दिन 85 रन पर नाबाद लौटे और श्रीलंका ने 265 रन के स्कोर पर दिन का खेल खत्म किया. अब फॉलोऑन से बचने के लिए श्रीलंका 39 रन दूर है.