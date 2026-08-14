IND vs SL: बल्लेबाज बरसाएंगे रन या स्पिनर्स गुच्छों में चटकाएंगे विकेट, गॉल का मैदान बना रहस्य, सामने आई पिच की फोटो

India vs Sri Lanka: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम की जिस पिच पर भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, अब उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं. गॉल का मैदान रहस्य बना हुआ है और उसकी पिच पर 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के दौरान क्या होगा, इसको लेकर फैंस के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. गॉल की पिच पर स्पिनर्स गुच्छों में विकेट चटकाएंगे या बल्लेबाज रन बरसाएंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा.
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर स्पिनर्स का दबदबा रहा है. गॉल के मैदान पर स्पिन गेंदबाज ने 1000 से ज्यादा टेस्ट विकेट चटकाए हैं. वहीं, तेज गेंदबाजों ने इस मैदान पर 450 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में लगभग 68.09% स्पिन गेंदबाजों को सफलता मिली है. जब बात तेज गेंदबाजों की बात आती है, तो गॉल के मैदान पर उनका सक्सेस रेट लगभग 31.91% है. श्रीलंका दौरे पर पहली बार बुधवार को टीम इंडिया का रेस्ट-डे था. कैजुअल कपड़ों में गौतम गंभीर ने स्टेडियम का अचानक दौरा किया.
भारतीय हेड कोच अकेले नहीं थे. गौतम गंभीर के साथ बैटिंग कोच सितांशु कोटक और स्पिन-बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले भी थे. कोचों की यह तिकड़ी गॉल की पिच का जायजा लेने पहुंची थी, जो चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. गौतम गंभीर को चश्मा उतारकर पिच को करीब से देखते हुए देखा गया. गौतम गंभीर ने सितांशु कोटक के साथ पिच का जायजा लिया और फिर पिच की तैयारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए क्यूरेटर से भी बातचीत की.
भारतीय सपोर्ट स्टाफ के कहने पर गॉल की पिच से कवर को कुछ देर के लिए हटाया गया और उनके जाते ही उसे तुरंत वापस लगा दिया गया. दिन भर गॉल की पिच पर काम चलता रहा और ग्राउंड स्टाफ लगातार प्लेइंग एरिया का दौरा करते रहे. गौतम गंभीर के जाने के लगभग एक घंटे बाद, मेन पिच कवर को एक बार फिर से हटाया गया और सतह पर मोवर का इस्तेमाल किया गया. पिच पर बहुत कम घास बची थी, क्योंकि खेल से तीन रात पहले ही ज्यादातर घास हटा दी गई थी.
रोलर चलाने से पहले प्लेइंग सरफेस पर आगे-पीछे जाते हुए ग्राउंड स्टाफ पर नजर रखी जा रही थी. इसके बाद पिच को कुछ देर के लिए धूप में खुला छोड़ दिया गया और फिर दोबारा ढक दिया गया. हाल के समय में गॉल की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी रही है, खासकर शुरुआती तीन दिनों में. इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को भी सफलता मिली है, जिसमें हवा की भूमिका अहम रही है. भारत के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच के दौरान प्रभात जयसूर्या जैसा खतरनाक स्पिन गेंदबाज श्रीलंका के स्पिन अटैक की अगुवाई करेगा. प्रभात जयसूर्या ने इस मैदान पर 11 पारियों में 81 विकेट लिए हैं. रमेश मेंडिस ने भी इस मैदान पर 12 पारियों में 64 विकेट लिए हैं.
गॉल की पिच से घास हटा दिए जाने और पिच के धूप में खुले रहने के कारण, यह कम से कम दो दिनों तक बल्लेबाजों के लिए अच्छी साबित हो सकती है. हालांकि, तैयारियों से पता चलता है कि स्पिनर्स का असर दिखेगा और मैच के पांचवें दिन तक खिंचने की संभावना कम है. भारत के टॉप-ऑर्डर में बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत हैं और हाल के समय में दोनों का ही प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. भारतीय टीम यह जानती है कि प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस के पास भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ कई तरह की चालें हैं. श्रीलंका की टेस्ट टीम में सोनल दिनुषा, कामिंदु मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, रमेश मेंडिस और केशरा नुवांथा जैसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज शामिल हैं.