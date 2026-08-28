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1139 मिनट, 722 गेंद और 420 रन: टीम इंडिया के सामने कैसे 'आउट ऑफ सिलेबस' आ गए सोनल दिनुशा? शुभमन गिल के छुड़ाए पसीने

Sonal Dinusha vs India Records: श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1139 मिनट क्रीज पर बिताकर और तीन शतक लगाकर एक नया इतिहास रच दिया. उन्होंने कैसे पूरी सीरीज में टीम इंडिया को परेशान किया?

Written ByRohit Raj
Published: Aug 28, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:25 PM IST
1139 मिनट, 722 गेंद और 420 रन: टीम इंडिया के सामने कैसे 'आउट ऑफ सिलेबस' आ गए सोनल दिनुशा? शुभमन गिल के छुड़ाए पसीने
Image Credit: सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ सीरीज में 3 शतक लगाए. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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