1139 मिनट, 722 गेंद और 420 रन: टीम इंडिया के सामने कैसे 'आउट ऑफ सिलेबस' आ गए सोनल दिनुशा? शुभमन गिल के छुड़ाए पसीने

भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस श्रीलंकाई युवा खिलाड़ी के स्वीप शॉट के खतरे से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने विकेट के दोनों तरफ फील्डर तैनात करके उस क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया था. यह दिनूशा का शानदार फुटवर्क था जिसने पूरे दिन भारतीय खिलाड़ियों को परेशान रखा. इस सीरीज में दिनुशा के 40% से ज्यादा रन स्वीप शॉट के जरिए आए, लेकिन कोलंबो में उनका नियंत्रण देखने लायक था. कोलंबो की सपाट पिच पर स्पिनरों को कोई मदद नहीं मिल रही थी और एलबीडब्ल्यू (LBW) या बोल्ड होने का खतरा बहुत कम था. दिनुशा ने इसका पूरा फायदा उठाया और फॉलोऑन मिलने के बाद एक ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले दुनिया के केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए. नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की और ऐसा करने वाले वह दुनिया के कुल पांचवें बल्लेबाज बने.