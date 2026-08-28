1139 मिनट, 722 गेंद और 420 रन: टीम इंडिया के सामने कैसे 'आउट ऑफ सिलेबस' आ गए सोनल दिनुशा? शुभमन गिल के छुड़ाए पसीने

Sonal Dinusha vs India in Test: भारतीय और श्रीलंका के बीच जब 15 अगस्त को दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हुई थी तो सबको ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से 2-0 से सीरीज जीत जाएगी. पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के चौथे दिन तक के खेल को देखकर ऐसा होता प्रतीत भी हो रहा था. शुभमन गिल की सेना क्लीन स्वीप की ओर बढ़ चुकी थी, लेकिन दौरे के आखिरी दिन दीवार बनकर सामने खड़े हो गए सोनल दिनुशा. अपना पांचवां टेस्ट मैच ही खेल रहे दिनुशा ने एक ऐसी पारी खेल दी, जो सदियों तक याद रखी जाएगी. उन्होंने न सिर्फ टीम इंडिया के गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाए, बल्कि उनके मनोबल को भी तोड़ दिया.
1139 मिनट, 722 गेंदें, 420 रन और तीन शतक. सोनल दिनुशा के इस आंकड़े ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. उनके रन तो ठीक हैं, लेकिन क्रीज पर बिताए गए समय ने सबसे ज्यादा दर्द भारतीय टीम को दिया. यही सबसे बड़ी वजह थी कि श्रीलंका की टीम भारत के खिलाफ गॉल और कोलंबो में पांचवें दिन तक मुकाबला करने के लिए टिकी रही.
Sonal Dinusha anchored the innings time and time again this series. That is true lion-hearted determination! #SLvIND #SriLankaCricket pic.twitter.com/kkhqgH2PEZ
— Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) August 27, 2026
पहले टेस्ट में जब श्रीलंका का स्कोर 90/4 और 47/4 था, तब दिनुशा क्रीज पर आए. इसके बाद दूसरे टेस्ट में वे 122/4 और 209/4 के स्कोर पर बल्लेबाजी करने उतरे. हालांकि, कोलंबो में आखिरी पारी का स्कोरकार्ड देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन असल में वहां की स्थिति सबसे ज्यादा मुश्किल थी. श्रीलंका को मैच बचाने के लिए बहुत अधिक समय तक खेलने की जरूरत थी. अगले कुछ ओवरों में दो जल्दी विकेट गिरने के कारण 25 वर्षीय इस खिलाड़ी के साथ क्रीज पर केवल गेंदबाज (पुछल्ले बल्लेबाज) ही बचे थे. उन्होंने पिछली पारी में भी ऐसी ही स्थिति का सामना किया था, लेकिन एसएससी (SSC) मैदान पर चौथे और पांचवें दिन दांव सबसे ऊंचे थे. यहां भारत मैच का नतीजा निकालने के लिए बचे हुए विकेट लेने के लिए बेताब था.
दिनूशा एक मजबूत योजना के साथ मैदान पर आए थे और वह उस पर पूरी तरह डटे रहे. उन्होंने समय को ही अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया. दूसरी ओर से मिले सहयोग और अपनी रणनीतिक सूझबूझ के चलते उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को खूब छकाया. इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम ने 86 ओवर से ज्यादा तक कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी वे अपनी मनचाही जीत हासिल नहीं कर सके.
दिनुशा ने पिच पर समय बिताया, रन बनाए और टेस्ट के आखिरी दिन भारत को मुकाबले से पूरी तरह बाहर कर दिया. इस शानदार पारी से ठीक पहले की पारियों में स्वीप और रिवर्स-स्वीप उनके दो सबसे मजबूत शॉट थे, लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे पूरी तरह नियंत्रण में दिखे.
भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस श्रीलंकाई युवा खिलाड़ी के स्वीप शॉट के खतरे से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने विकेट के दोनों तरफ फील्डर तैनात करके उस क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया था. यह दिनूशा का शानदार फुटवर्क था जिसने पूरे दिन भारतीय खिलाड़ियों को परेशान रखा. इस सीरीज में दिनुशा के 40% से ज्यादा रन स्वीप शॉट के जरिए आए, लेकिन कोलंबो में उनका नियंत्रण देखने लायक था. कोलंबो की सपाट पिच पर स्पिनरों को कोई मदद नहीं मिल रही थी और एलबीडब्ल्यू (LBW) या बोल्ड होने का खतरा बहुत कम था. दिनुशा ने इसका पूरा फायदा उठाया और फॉलोऑन मिलने के बाद एक ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले दुनिया के केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए. नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की और ऐसा करने वाले वह दुनिया के कुल पांचवें बल्लेबाज बने.
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम के लिए सिरदर्द बने दिनूशा की तारीफ करते हुए कहा, ''दिनुशा ने वाकई बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उनका डिफेंस काफी मजबूत था और उन्होंने कुछ बेहतरीन स्वीप शॉट्स खेले. इस मैच में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने फील्डर को विकेट लेने का आधा मौका भी दिया. गिल ने तेज गेंदबाजों की रणनीति फेल होने पर आगे कहा, ''हमने सोचा था कि हम उन्हें तेज गेंदबाजी से आउट कर सकते हैं, लेकिन कोलंबो की पिच पर उतनी गति नहीं थी. प्रसिद्ध कृष्णा जैसा गेंदबाज लगातार 135-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे और बाउंसर फेंक रहे थे, लेकिन दिनूशा उनका बचाव करने में पूरी तरह सफल रहे. इसलिए हम देख सकते थे कि पिच पर दिनुशा को बार-बार चुनौती देने के लिए पर्याप्त गति नहीं थी.''