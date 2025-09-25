Advertisement
trendingNow12936094
Hindi Newsक्रिकेट

भारत के ODI मैच में पहली बार बना 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड, पिटाई से बेबस होकर तड़पते रहे गेंदबाज

लोगों को जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि भारत के एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड बना है. पहली बार भारतीय बल्लेबाजों का इतना भयंकर रूप किसी ने देखा. आमतौर पर एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन बनना असंभव के बराबर है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. भारत के एक वनडे इंटरनेशनल मैच में एक बार ऐसा भयंकर तूफान मचा कि 825 रन का आंकड़ा भी आसानी से टच हो गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 25, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के ODI मैच में पहली बार बना 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड, पिटाई से बेबस होकर तड़पते रहे गेंदबाज

लोगों को जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि भारत के एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड बना है. पहली बार भारतीय बल्लेबाजों का इतना भयंकर रूप किसी ने देखा. आमतौर पर एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन बनना असंभव के बराबर है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. भारत के एक वनडे इंटरनेशनल मैच में एक बार ऐसा भयंकर तूफान मचा कि 825 रन का आंकड़ा भी आसानी से टच हो गया.

भारत के ODI मैच में पहली बार बना 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड

भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया एक वनडे इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया. भारत और श्रीलंका के बीच साल 2009 में राजकोट में खेले गए एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड भी बन गया था, जिसमें 80 चौके और 24 गगनचुंबी छक्के लगे थे. इस वनडे इंटरनेशनल मैच की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई थी. इस मैच में चौके और छक्कों की ऐसी तबाही मची थी कि गेंदबाज भी पिटाई से बेबस होकर घंटों तड़पते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 15 दिसंबर 2009 को इस ऐतिहासिक वनडे इंटरनेशनल मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 414 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. भारत के लिए खूंखार ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 102 गेंदों पर 146 रनों की पारी खेली. वीरेंद्र सहवाग ने 143.13 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 17 चौके और 6 छक्के लगाए. वीरेंद्र सहवाग के अलावा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 53 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली. महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 63 गेंदों पर 69 रन बनाए. सचिन तेंदुलकर ने 10 चौके और एक छक्का लगाया. भारत की पारी में कुल 43 चौके और 12 छक्के लगे. भारत के बल्लेबाजों के सामने श्रीलंका के सभी गेंदबाज बेबस नजर आए थे.

श्रीलंका ने भारतीय गेंदबाजों के छुड़ा दिए पसीने

भारत ने 50 ओवर में 414 रन का स्कोर टांग दिया था. अब श्रीलंका के सामने 415 रन बनाकर मैच जीतने की चुनौती थी. श्रीलंका ने भी कुछ ऐसा कर दिया जिसने भारतीय टीम और वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए. भारत के 415 रनों के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने लगभग जीत दर्ज कर ही ली थी, लेकिन यह टीम 3 रन से चूक गई. श्रीलंका ने 415 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 411 रन ठोक डाले, लेकिन वह मैच नहीं जीत पाई. श्रीलंका की पारी में कुल 37 चौके और 12 छक्के लगे.

80 चौके और 24 गगनचुंबी छक्के लगे

श्रीलंका के लिए तिलकरत्ने दिलशान ने तूफानी बैटिंग करते हुए सिर्फ 124 गेंदों पर 160 रनों की पारी खेली. तिलकरत्ने दिलशान ने 129.03 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 20 चौके और 3 छक्के लगाए. इसके अलावा कुमार संगकारा ने 43 गेंदों पर 90 रनों की पारी खेली. कुमार संगकारा ने 209.30 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 10 चौके और 5 छक्के लगाए, लेकिन वह श्रीलंका को जीत नहीं दिला पाए. भारत यह मैच 3 रन से जीत गया. इस एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड बन गया था, जिसमें 80 चौके और 24 गगनचुंबी छक्के लगे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

unbreakable cricket records

Trending news

अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
;