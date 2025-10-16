Advertisement
trendingNow12963460
Hindi Newsक्रिकेट

वनडे इंटरनेशनल में बना 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड, पिटाई से त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

लोगों को जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि भारत के एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड बना है. पहली बार भारतीय बल्लेबाजों का इतना भयंकर रूप किसी ने देखा. आमतौर पर एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन बनना असंभव के बराबर है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. भारत के एक वनडे इंटरनेशनल मैच में एक बार ऐसा भयंकर तूफान मचा कि 825 रन का आंकड़ा भी आसानी से टच हो गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 16, 2025, 05:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वनडे इंटरनेशनल में बना 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड, पिटाई से त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

लोगों को जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि भारत के एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड बना है. पहली बार भारतीय बल्लेबाजों का इतना भयंकर रूप किसी ने देखा. आमतौर पर एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन बनना असंभव के बराबर है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. भारत के एक वनडे इंटरनेशनल मैच में एक बार ऐसा भयंकर तूफान मचा कि 825 रन का आंकड़ा भी आसानी से टच हो गया.

भारत के ODI मैच में पहली बार बना 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड

भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया एक वनडे इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया. भारत और श्रीलंका के बीच साल 2009 में राजकोट में खेले गए एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड भी बन गया था, जिसमें 80 चौके और 24 गगनचुंबी छक्के लगे थे. इस वनडे इंटरनेशनल मैच की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई थी. इस मैच में चौके और छक्कों की ऐसी तबाही मची थी कि गेंदबाज भी पिटाई से बेबस होकर घंटों तड़पते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 15 दिसंबर 2009 को इस ऐतिहासिक वनडे इंटरनेशनल मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 414 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. भारत के लिए खूंखार ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 102 गेंदों पर 146 रनों की पारी खेली. वीरेंद्र सहवाग ने 143.13 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 17 चौके और 6 छक्के लगाए. वीरेंद्र सहवाग के अलावा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 53 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली. महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 63 गेंदों पर 69 रन बनाए. सचिन तेंदुलकर ने 10 चौके और एक छक्का लगाया. भारत की पारी में कुल 43 चौके और 12 छक्के लगे. भारत के बल्लेबाजों के सामने श्रीलंका के सभी गेंदबाज बेबस नजर आए थे.

श्रीलंका ने भारतीय गेंदबाजों के छुड़ा दिए पसीने

भारत ने 50 ओवर में 414 रन का स्कोर टांग दिया था. अब श्रीलंका के सामने 415 रन बनाकर मैच जीतने की चुनौती थी. श्रीलंका ने भी कुछ ऐसा कर दिया जिसने भारतीय टीम और वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए. भारत के 415 रनों के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने लगभग जीत दर्ज कर ही ली थी, लेकिन यह टीम 3 रन से चूक गई. श्रीलंका ने 415 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 411 रन ठोक डाले, लेकिन वह मैच नहीं जीत पाई. श्रीलंका की पारी में कुल 37 चौके और 12 छक्के लगे.

80 चौके और 24 गगनचुंबी छक्के लगे

श्रीलंका के लिए तिलकरत्ने दिलशान ने तूफानी बैटिंग करते हुए सिर्फ 124 गेंदों पर 160 रनों की पारी खेली. तिलकरत्ने दिलशान ने 129.03 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 20 चौके और 3 छक्के लगाए. इसके अलावा कुमार संगकारा ने 43 गेंदों पर 90 रनों की पारी खेली. कुमार संगकारा ने 209.30 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 10 चौके और 5 छक्के लगाए, लेकिन वह श्रीलंका को जीत नहीं दिला पाए. भारत यह मैच 3 रन से जीत गया. इस एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 825 रन का प्रचंड रिकॉर्ड बन गया था, जिसमें 80 चौके और 24 गगनचुंबी छक्के लगे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SL

Trending news

इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली