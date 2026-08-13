IND vs SL: भारत के खिलाफ माइंड गेम शुरू, श्रीलंका के कप्तान ने अचानक दी वॉर्निंग, गॉल टेस्ट से पहले तूफानी प्लान का किया खुलासा

IND vs SL, 1st Test: टेस्ट सीरीज से पहले ही भारत के खिलाफ श्रीलंकाई टीम का माइंड गेम शुरू हो गया है. श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने भारतीय टीम को अचानक वॉर्निंग दे दी है और साथ ही गॉल टेस्ट से पहले अपनी टीम के तूफानी इरादों का खुलासा कर दिया है. श्रीलंकाई टीम की बात करें तो वह अपने घर में मेहमान टीम भारत को पिछले 18 साल से कोई भी टेस्ट सीरीज हरा नहीं पाई है. भारत को श्रीलंका की धरती पर आखिरी बार टेस्ट सीरीज में हार साल 2008 में मिली थी.
टीम इंडिया तब साल 2008 में अनिल कुंबले की कप्तानी में महेला जयवर्धने की कप्तानी वाली मेजबान श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 1-2 से टेस्ट सीरीज हार गई थी. श्रीलंका की धरती पर टीम इंडिया ने अभी तक कुल 8 टेस्ट सीरीज खेली हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 3 और भारत ने भी 3 टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की है. 2 टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही हैं. भारत ने श्रीलंका की धरती पर 1993, 2015 और 2017 में टेस्ट सीरीज जीती हैं. वहीं, मेजबान श्रीलंकाई टीम ने अपने घर में भारत को 1985, 2001 और 2008 में टेस्ट सीरीज से मात दी है. दोनों देशों के बीच 1997 और 2010 में खेली गई टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही थी.
भारत ने श्रीलंका की धरती पर 24 टेस्ट मैचों में से 9 मुकाबले जीते हैं. श्रीलंका ने 7 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है. 8 मैच ड्रॉ रहे हैं. भारत के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा का कहना है कि हमारे पास टीम इंडिया को हराने का बेहतरीन मौका है. भारत को धमकी देते हुए श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपना प्लान साफ किया है कि श्रीलंकाई टीम टीम इंडिया के लिए जितनी हो सके, उतनी मुश्किल खड़ी कर सकती है. धनंजय डी सिल्वा ने कहा कि वे सीरीज के दौरान भारत पर दबाव बनाकर रखेंगे.
श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने कहा, 'भारत अपने घर में टर्निंग विकेटों पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद वापसी करने के लिए बेताब होगा. इंटरनेशनल क्रिकेट आसान नहीं है. अगर हम भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों को चौथे और पांचवें दिन तक ले जा सके, तो हमारे पास उन्हें हराने का बेहतर मौका होगा. मुझे उम्मीद है कि हम उनके लिए इसे जितना हो सके उतना मुश्किल बनाएंगे और वे सीरीज के दौरान दबाव में रहेंगे.' मेजबान टीम को ऐसी पिच की उम्मीद नहीं है, जो पहले घंटे से ही बहुत ज्यादा टर्न ले. मौसम ने भी असर डाला है.
श्रीलंका में बारिश हो रही है और कप्तान धनंजय डी सिल्वा को उम्मीद है कि हालात नमी वाले रहेंगे. वह एक ऐसी पिच चाहते हैं, जो खेल के अनुकूल हो. ऐसी पिच जो शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद करे और धीरे-धीरे स्पिनरों को भी मुकाबले में लाए. उन्होंने कहा, 'आमतौर पर, श्रीलंका में हमें स्पिनिंग विकेट मिलते हैं, लेकिन अभी यहां बारिश हो रही है और मौसम सूखा नहीं रहेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारी बैटिंग लाइनअप भी मजबूत है, इसलिए मुझे लगता है कि पिचें खेल के अनुकूल होंगी, जो पहले 2-3 दिनों में बल्लेबाजों की मदद करेंगी और फिर टर्न लेना शुरू करेंगी. स्पिनर हमारे सबसे बड़े हथियार होंगे, लेकिन साथ ही, हमारी टीम में कुछ बेहतरीन सीमर्स भी हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं.'
श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा का मानना है कि भारत के पास ऐसे खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जो मुश्किल हालात में जीतना जानते हों. हालांकि, कुछ अहम खिलाड़ी टीम में नहीं हैं. धनंजय डी सिल्वा किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहते. उन्होंने कहा, 'भले ही भारत के कुछ अहम खिलाड़ी टीम में न हों, लेकिन मैं उन्हें हल्के में नहीं लेने वाला. उनकी टीम में कई मैच-विनर हैं.' हालांकि, जसप्रीत बुमराह की गैर-मौजूदगी एक अहम बात है. डी सिल्वा ने कहा, 'उनका (बुमराह का) न होना भारत के लिए बड़ा नुकसान होगा, लेकिन हमने बाकी खिलाड़ियों के लिए तैयारी कर ली है और हम उनके खिलाफ पूरी तरह तैयार हैं.'