श्रीलंका के लिए काल बनेंगे टीम इंडिया के ये 3 खिलाड़ी, भारत को अकेले दम पर जीता सकते हैं टेस्ट सीरीज

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका (India vs Srilanka) के बीच 2 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से गॉल (Galle) में होगा. पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से श्रीलंका के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. भारत और श्रीलंका के बीच इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. भारतीय टीम के बल्लेबाज श्रीलंका की टर्न लेने वाली पिचों पर जूझते नजर आ सकते हैं. हालांकि भारत के पास 3 ऐसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अपनी टीम को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीता सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं भारत के 3 खतरनाक खिलाड़ियों पर-
श्रीलंका को इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा खतरा जिस बल्लेबाज से होगा, वह हैं ऋषभ पंत. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंकाई टीम के गेंदबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं. ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ अब तक 2 टेस्ट मैच खेले हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 61.66 की औसत से 185 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचों में 2 अर्धशतक ठोके हैं. ऋषभ पंत का श्रीलंका के खिलाफ हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 96 रन है.
भारत के खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं. जसप्रीत बुमराह अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत को श्रीलंका की धरती पर श्रीलंकाई टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत दिला सकते हैं. जसप्रीत बुमराह ने श्रीलंका के खिलाफ अभी तक 2 टेस्ट मैचों में 10 विकेट हासिल किए हैं. इस टेस्ट सीरीज में भी जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल होगा. इस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 52 मैच खेलते हुए 19.79 की घातक गेंदबाजी औसत के साथ 234 विकेट चटकाए हैं. जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 16 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं.
टीम इंडिया के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में रनों की बरसात कर सकते हैं. शुभमन गिल अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत को श्रीलंका की धरती पर श्रीलंकाई टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत दिला सकते हैं. शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला हैं, ऐसे में वह इस टीम के खिलाफ और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं. शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए 41 टेस्ट मैचों में 44.31 की औसत के साथ 2969 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं. टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का बेस्ट स्कोर 269 रन है.