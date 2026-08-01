प्लेइंग इलेवन तो छोड़िए... श्रीलंका दौरे पर टूरिस्ट बनकर रह जाएंगे ये 3 खिलाड़ी, साथी खिलाड़ियों को पिलाना पड़ेगा पानी?

India vs Sri Lanka Test: भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट में पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रही है. ऐसे में श्रीलंका का टेस्ट दौरा उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में भारत 48.15 PCT अंकों के साथ पांचवें नंबर पर काबिज है. वहीं, श्रीलंका की बात करें तो वह 41.67 अंक लेकर छठे स्थान पर है.
श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत ने एक मजबूत 15 सदस्यीय स्क्वाड चुना है. 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो श्रीलंका के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज में पानी पिलाते नजर आ सकते हैं. प्लेइंग इलेवन तो छोड़िए, ये तीनों ही क्रिकेटर श्रीलंका दौरे पर टूरिस्ट बनकर रह जाएंगे. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाना पड़ सकता है. आइए एक नजर डालते हैं उन 3 खिलाड़ियों पर, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज में सिर्फ बेंच गर्म करनी पड़ सकती है.
दाएं हाथ के लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पानी पिलाते हुए नजर आ सकते हैं. गुरनूर बरार को इस पूरी टेस्ट सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका मिलना बहुत मुश्किल है. श्रीलंका के खिलाफ इस पूरी टेस्ट सीरीज में दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जाएगा. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज घातक तेज गेंदबाजी में माहिर हैं. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज अगर खेलते हैं तो गुरनूर बरार को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना बहुत मुश्किल है. ऐसे में गुरनूर बरार को इस पूरी टेस्ट सीरीज में बेंच गर्म करनी होगी और साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाना होगा.
ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन श्रीलंका के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज में पानी पिलाते हुए नजर आएंगे. सारांश जैन को इस पूरी टेस्ट सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा. श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में लेफ्ट आर्म स्पिनर रवींद्र जडेजा और मानव सुथार को भारत की प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. इसके अलावा चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव प्लेइंग इलेवन में शामिल होने वाले तीसरे स्पिनर होंगे. ऐसे में सारांश जैन को बेंच गर्म करनी होगी. टीम मैनेजमेंट रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव की तिकड़ी पर ही भरोसा दिखाएगी.
श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल भी भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में शामिल हैं, लेकिन उन्हें एक भी मैच में मौका मिलना नामुमकिन है. भारतीय टेस्ट टीम में पहले से ही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज साई सुदर्शन मौजूद हैं, जो नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे. ऐसे में देवदत्त पडिक्कल श्रीलंका के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज में पानी पिलाते हुए नजर आएंगे. साई सुदर्शन ने भारत के लिए 7 टेस्ट मैचों की 12 पारियों में 383 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.
पहला टेस्ट मैच, 15-19 अगस्त, सुबह 10.00 बजे, गॉल
दूसरा टेस्ट मैच, 23-27 अगस्त, सुबह 10.00 बजे, कोलंबो