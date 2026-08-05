India vs Sri Lanka Test Series: श्रीलंका दौरे पर किस मैच में नहीं खेलेंगे साई सुदर्शन? वापसी पर आया बड़ा अपडेट

Sai Sudharsan Injury: भारतीय क्रिकेट टीम दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच गई है. शुभमन गिल के दल में साई सुदर्शन की अनुपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा. सुदर्शन टीम के साथ श्रीलंका नहीं गए है और वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपनी अंगूठे की चोट से उबर रहे हैं. सुदर्शन को भारत-ए दौरे के दौरान लगी थी. सुदर्शन का सीरीज में खेलना CoE से मिलने वाले फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है.
ताजा रिपोर्टों के अनुसार, साई सुदर्शन ने नेट पर एक घंटे से अधिक समय तक बल्लेबाजी का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया है और अगले दो-तीन दिनों में उनके भविष्य पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुदर्शन के 8 अगस्त तक भारतीय टीम में शामिल होने की उम्मीद है. हालांकि, वह 7 से 9 अगस्त तक होने वाले तीन दिवसीय अभ्यास मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन गॉल में 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से काफी पहले वह टीम के साथ जुड़ सकते हैं. उनके उपलब्ध न होने की स्थिति में भारत के पास देवदत्त पडिक्कल के रूप में एक विकल्प मौजूद है.
श्रीलंका की स्पिन-अनुकूल पिचों को देखते हुए भारत अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. भारतीय टीम ने अपने बल्लेबाजों के कौशल को निखारने के लिए चार अलग-अलग किस्म के स्पिनरों को बतौर नेट बॉलर टीम के साथ जोड़ा है. इनमें बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर हर्ष दुबे, बाएं हाथ के स्पिनर शिवांग कुमार, ऑफ स्पिनर तनुष कोटियन और लेग स्पिनर विपराज निगम शामिल हैं. बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि ये गेंदबाज गॉल टेस्ट की तैयारी में टीम की सहायता करेंगे.
भारत के लिए यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इस चक्र में टीम का प्रदर्शन अब तक औसत रहा है. वर्तमान में भारत WTC स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेली और वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया, लेकिन घर में दक्षिण अफ्रीका से सीरीज 2-0 से हार गए. स्पिनरों के दबदबे वाली परिस्थितियों के लिए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जैसे सलामी बल्लेबाजों ने रवानगी से पहले स्पिन के खिलाफ जमकर अभ्यास किया है. विशेष रूप से केएल राहुल ने मुंबई की गीली पिचों पर अभ्यास किया ताकि वह श्रीलंका में मिलने वाले टर्न और बाउंस के लिए खुद को तैयार कर सकें.