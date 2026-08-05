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India vs Sri Lanka Test Series: श्रीलंका दौरे पर किस मैच में नहीं खेलेंगे साई सुदर्शन? वापसी पर आया बड़ा अपडेट

Sai Sudharsan Injury: श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम की तैयारियों और साई सुदर्शन की इंजरी पर बड़ा अपडेट आया है. सुदर्शन 8 अगस्त तक टीम से जुड़ सकते हैं, वहीं भारत ने स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों के लिए चार विशेष नेट बॉलर्स को टीम में शामिल किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 05, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:53 PM IST
India vs Sri Lanka Test Series: श्रीलंका दौरे पर किस मैच में नहीं खेलेंगे साई सुदर्शन? वापसी पर आया बड़ा अपडेट
Image Credit: साई सुदर्शन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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