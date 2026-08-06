India vs Sri Lanka: टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया का 'लिटमस टेस्ट', इसी मुकाबले से तय होगी शुभमन गिल की प्लेइंग-11

India vs Sri Lanka XI Live Streaming: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई है. 15 अगस्त से टीम इंडिया वहां दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी. उससे पहले शुक्रवार (7 अगस्त) से श्रीलंका 'ए' के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में टीम की पहली परीक्षा होगी. 7 से 9 अगस्त तक कोलंबो के नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब (NCC) ग्राउंड में यह तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच होगा.
शुभमन गिल के नेतृत्व वाली यह पूर्ण क्षमता वाली टीम श्रीलंकाई टीम का सामना करेगी. इसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है. इस मैच के माध्यम से भारत अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश करेगा. भारत को इस मैच में साई सुदर्शन के बिना उतरना होगा, जिनके वॉर्म-अप मैच के बीच में ही टीम से जुड़ने की उम्मीद है. बाएं हाथ का यह युवा बल्लेबाज फिलहाल अपने पैर की चोट से उबर रहा है और बेंगलुरु में रिहैबिलिटेशन पूरा कर रहा है.
जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर की अनुपस्थिति में यह वॉर्म-अप मैच भारत को अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी जोड़ी चुनने का सुनहरा अवसर देगा. जहां मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे. वहीं, रवींद्र जडेजा की वापसी और मानव सुथार जैसे उभरते स्पिनर टीम को मजबूती प्रदान करेंगे. इसके अलावा पहली बार टेस्ट टीम में शामिल हुए सारांश जैन भी अपनी स्पिन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करना चाहेंगे.
टीम की सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंकाई स्पिनरों का सामना करना होगा. हालांकि, भारत ने 2015 और 2017 में श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती थी, लेकिन हाल के सालों में मेजबान टीम ने स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में मेहमान टीमों को काफी परेशान किया है. विशेष रूप से प्रभात जयसूर्या जैसे घातक स्पिनरों के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने के लिए भारतीय बल्लेबाजों के लिए यह सप्ताहांत बहुत महत्वपूर्ण होगा.
भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इस अभ्यास मैच को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है. उन्होंने ट्रेनिंग सत्र के दौरान टीम को एक जोशीला भाषण देते हुए कहा कि हमें अपनी सीमाओं से आगे जाकर तैयारी करनी होगी. गंभीर ने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त को टेस्ट सीरीज शुरू होने तक टीम को हर सवाल का जवाब तैयार रखना चाहिए और तैयारी के हर पहलू को टिक करना चाहिए.
इस तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच का सीधा प्रसारण और अपडेट्स फैंस के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे. मैच का आगाज शुक्रवार (7 अगस्त) को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे होगा. भारत में क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं और सोनी लिव ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं.
कोलंबो के मौसम ने टीम इंडिया की चिंता थोड़ी बढ़ा दी है. अभ्यास मैच की पूर्व संध्या पर भारतीय टीम ने बादलों से घिरे आसमान के नीचे अभ्यास किया. मौसम विभाग के अनुसार, मैच के दौरान कोलंबो में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. यह भारत की अभ्यास योजनाओं को प्रभावित कर सकती है.