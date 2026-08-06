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India vs Sri Lanka: टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया का 'लिटमस टेस्ट', इसी मुकाबले से तय होगी शुभमन गिल की प्लेइंग-11

India vs Sri Lanka XI Live Streaming: भारत और श्रीलंका के बीच 2026 की टेस्ट सीरीज से पहले कोलंबो में अहम वॉर्म-अप मैच खेला जा रहा है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम स्पिन चुनौती का सामना करने और अपनी गेंदबाजी कॉम्बिनेशन को तैयार करने के लिए मैदान पर उतरेगी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 06, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:10 PM IST
India vs Sri Lanka: टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया का 'लिटमस टेस्ट', इसी मुकाबले से तय होगी शुभमन गिल की प्लेइंग-11
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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