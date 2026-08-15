IND vs SL: गॉल में श्रीलंका का शिकार करेगी टीम इंडिया! कप्तान शुभमन गिल ने उतारी ये खतरनाक प्लेइंग इलेवन

श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में उतरते ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है. यह भारत का 600वां टेस्ट मैच है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. यह मैच गॉल के खूबसूरत मैदान पर 50वां टेस्ट मैच भी है.
भारत अपना 600वां टेस्ट मैच भी उसी दिन खेल रहा है, जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. टॉस जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने कन्फर्म किया कि उन्होंने साई सुदर्शन की जगह नंबर तीन पर देवदत्त पडिक्कल को चुना है. साथ ही रवींद्र जडेजा की वापसी हुई है. स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और मानव सुथार साथ मिलकर खेलेंगे.
शुभमन गिल ने कहा, 'पिच अच्छी लग रही है और मौसम भी अच्छा है, इसलिए उम्मीद है कि हमारे लिए क्रिकेट का यह दिन अच्छा रहेगा. हमारे पास पांच गेंदबाज हैं, दो तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर. अपने देश की कप्तानी करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, और इस मौके पर तो यह और भी खास है. हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस और 600वां टेस्ट मैच, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'
श्रीलंका ने ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर केशरा नुवान्था को डेब्यू का मौका दिया है, जिन्होंने कोलंबो के NCC ग्राउंड पर तीन दिन के वॉर्म-अप मैच में शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत को आउट किया था. उन्होंने निशान मदुष्का को भी टीम में शामिल किया है, जो पथुम निसांका की जगह आए हैं, और कुसल मेंडिस की गैरमौजूदगी में निरोशन डिकवेला विकेटकीपर होंगे.
कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने कहा, 'यह पिच अच्छी लग रही है. मैं भी पहले बल्लेबाजी करना चाहता था. यह काफी सूखी भी है. दो तेज गेंदबाज, दो स्पिनर और दो ऑलराउंडर हैं, जिनमें मैं और सोनल दिनुशा शामिल हैं. इस टेस्ट मैच का हिस्सा बनना, यह एक शानदार मैदान है, और मैं भी यह मैच खेलने के लिए बहुत खुश हूं.'
50 टेस्ट - गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम
47 टेस्ट - नेशनल स्टेडियम, कराची
46 टेस्ट - सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो
43 टेस्ट - ईडन गार्डन्स, कोलकाता
42 टेस्ट - गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
श्रीलंका: लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, दिनेश चांडीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो.