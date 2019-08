INDvsWI 1st ODI: भारत-वेस्टइंडीज मैच में बारिश ने डाला खलल, टॉस में देरी

नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच गुरुवार को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच में बारिश के कारण टॉस देर से होगा. मैच की शुरुआत से पहले ही बारिश आने के कारण मैदान पर कवर्स मौजूद हैं और इसलिए तय समय पर टॉस नहीं हो सका. तीन मैचों की वनडे सीरीज का यह पहला मैच है. भारत टी-20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर इस सीरीज में आ रही है और यहां भी वो अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगी. वहीं विंडीज इस सीरीज से वापसी करने की कोशिश करेगी.

भारत और वेस्टइंडीज 44 साल से वनडे मैच खेल रहे हैं. दोनों टीमों के बीच इन सालों में 127 वनडे मुकाबले हुए हैं. इनमें से 62 वेस्टइंडीज ने जीते हैं. भारत के नाम 60 मुकाबले रहे हैं. दो मैच टाई रहे और तीन के नतीजे नहीं निकले. यानी, दोनों टीमों के अब तक लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है.

The covers are on at Providence, the rain is coming down hard. WI is hilarious. One minute it’s bright and beautiful and the next minute it feels like the rain is going to wash the city away. #INDvsWI pic.twitter.com/Ilh2Z1seUc

— Aishwarya Kumar (@kumaraishwarya) August 8, 2019